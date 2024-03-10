https://ria.ru/20240310/orban-1932201790.html
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будет плохо, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:31
2024-03-10T23:31
2024-03-10T23:31
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будет плохо, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок. "Это было бы плохо", - ответил Орбан на вопрос журналиста телеканала М1 о том, как он оценивает возможное переизбрание Байдена.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, сша, джо байден
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, США, Джо Байден
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена
Орбан считает, что будет плохо, если Байден переизберется на второй срок