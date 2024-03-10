https://ria.ru/20240310/orban-1932201790.html

Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена

Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена - РИА Новости, 10.03.2024

Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будет плохо, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T23:31

2024-03-10T23:31

2024-03-10T23:31

в мире

венгрия

виктор орбан

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg

БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будет плохо, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок. "Это было бы плохо", - ответил Орбан на вопрос журналиста телеканала М1 о том, как он оценивает возможное переизбрание Байдена.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html

венгрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, виктор орбан, сша, джо байден