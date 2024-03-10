Рейтинг@Mail.ru
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/orban-1932201790.html
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будет плохо, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:31
2024-03-10T23:31
в мире
венгрия
виктор орбан
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будет плохо, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок. "Это было бы плохо", - ответил Орбан на вопрос журналиста телеканала М1 о том, как он оценивает возможное переизбрание Байдена.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, виктор орбан, сша, джо байден
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, США, Джо Байден
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена

Орбан считает, что будет плохо, если Байден переизберется на второй срок

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будет плохо, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок.
"Это было бы плохо", - ответил Орбан на вопрос журналиста телеканала М1 о том, как он оценивает возможное переизбрание Байдена.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана
9 марта, 04:16
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала