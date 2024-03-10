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Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена
Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента США Джо Байдена, который заявил, что венгерский премьер РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:27
2024-03-10T23:27
2024-03-10T23:45
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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента США Джо Байдена, который заявил, что венгерский премьер стремится к диктатуре.Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заявил, что венгерский премьер якобы "не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры"."Речи нынешнего президента США нельзя переоценивать с точки зрения точности", - сказал Орбан в интервью М1, когда ведущая спросила, действительно ли венгерский премьер имеет такие представления о демократии.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виктор орбан, джо байден, сша, венгрия, флорида, дональд трамп
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Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена
Орбан призвал не переоценивать высказывания Байдена с точки зрения точности