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Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
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23:27 10.03.2024 (обновлено: 23:45 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/orban-1932201531.html
Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена
Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента США Джо Байдена, который заявил, что венгерский премьер РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:27
2024-03-10T23:45
в мире
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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента США Джо Байдена, который заявил, что венгерский премьер стремится к диктатуре.Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заявил, что венгерский премьер якобы "не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры"."Речи нынешнего президента США нельзя переоценивать с точки зрения точности", - сказал Орбан в интервью М1, когда ведущая спросила, действительно ли венгерский премьер имеет такие представления о демократии.
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В мире, Виктор Орбан, Джо Байден, США, Венгрия, Флорида, Дональд Трамп
Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена

Орбан призвал не переоценивать высказывания Байдена с точки зрения точности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента США Джо Байдена, который заявил, что венгерский премьер стремится к диктатуре.
Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заявил, что венгерский премьер якобы "не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры".
"Речи нынешнего президента США нельзя переоценивать с точки зрения точности", - сказал Орбан в интервью М1, когда ведущая спросила, действительно ли венгерский премьер имеет такие представления о демократии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана
9 марта, 04:16
 
В миреВиктор ОрбанДжо БайденСШАВенгрияФлоридаДональд Трамп
 
 
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