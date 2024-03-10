https://ria.ru/20240310/orban-1932201531.html

Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена

Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена - РИА Новости, 10.03.2024

Орбан призвал не переоценивать точность высказываний Байдена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента США Джо Байдена, который заявил, что венгерский премьер РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T23:27

2024-03-10T23:27

2024-03-10T23:45

в мире

виктор орбан

джо байден

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венгрия

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дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента США Джо Байдена, который заявил, что венгерский премьер стремится к диктатуре.Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заявил, что венгерский премьер якобы "не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры"."Речи нынешнего президента США нельзя переоценивать с точки зрения точности", - сказал Орбан в интервью М1, когда ведущая спросила, действительно ли венгерский премьер имеет такие представления о демократии.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html

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Наталья Макарова

в мире, виктор орбан, джо байден, сша, венгрия, флорида, дональд трамп