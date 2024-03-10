https://ria.ru/20240310/orban-1932199402.html

Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах, заявил Орбан

Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2024

Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах, заявил Орбан

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что не будет давать деньги Украине, если снова станет главой государства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-10T22:55

2024-03-10T22:55

2024-03-11T00:01

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виктор орбан

дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 10 мар — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что не будет давать деньги Украине, если снова станет главой государства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1."Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит. — Прим. ред.). И тогда эта война закончится", — подчеркнул он.Орбан также отметил, что Украина сейчас "сама не стоит на ногах". По его словам, если Вашингтон перестанет давать Киеву оружие и деньги, то страны Европы сами не смогут финансировать этот конфликт и он вскоре закончится.В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что стороны "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что если бы он был главой государства, то закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. Также он отмечал, что Киев терпит поражение в противостоянии с Россией, которого мог бы избежать. Трамп выражал уверенность, что Украина изначально могла договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".Владимир Путин, выступая в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме, позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Сам Трамп позднее положительно отреагировал на комментарий Путина. При этом он отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить конфликт за 24 часа на посту президента, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.

https://ria.ru/20240309/tramp-1932060962.html

https://ria.ru/20240304/ukraina-1931027528.html

https://ria.ru/20240126/tramp-1923570660.html

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в мире, украина, европа, сша, венгрия, виктор орбан, дональд трамп