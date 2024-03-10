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Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа - РИА Новости, 10.03.2024
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21:58 10.03.2024 (обновлено: 23:01 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/operatsiya-1932194272.html
Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа
Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа - РИА Новости, 10.03.2024
Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа
Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:58
2024-03-10T23:01
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico.&quot;Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия. — Прим. ред.) займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре&quot;, — сказал он.Премьер также заявил, что прекращения огня в период Рамадана не будет, если ХАМАС не отпустит оставшихся израильских заложников. Он добавил, что пока что не наблюдает "прорыва" в переговорах. При этом, по словам Нетаньяху, некоторые арабские лидеры дают молчаливое одобрение на продолжение операции в секторе Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Ранения получили более пяти тысяч человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в секторе Газа.Число погибших при израильских ударах по анклаву превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало Министерство здравоохранения Газы.ХАМАС также утверждало, что бойцы организации захватили порядка 200-250 израильских заложников. На сегодняшний день удалось освободить 112 человек, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.Москва призвала стороны конфликта прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
https://ria.ru/20240310/konflikt-1915630213.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, В мире
Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа

Нетаньяху: операция Израиля в секторе Газа может завершиться через 1-2 месяца

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico.
«

"Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия. — Прим. ред.) займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре", — сказал он.

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Премьер также заявил, что прекращения огня в период Рамадана не будет, если ХАМАС не отпустит оставшихся израильских заложников. Он добавил, что пока что не наблюдает "прорыва" в переговорах. При этом, по словам Нетаньяху, некоторые арабские лидеры дают молчаливое одобрение на продолжение операции в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Ранения получили более пяти тысяч человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в секторе Газа.
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Число погибших при израильских ударах по анклаву превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало Министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС также утверждало, что бойцы организации захватили порядка 200-250 израильских заложников. На сегодняшний день удалось освободить 112 человек, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
Москва призвала стороны конфликта прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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