Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/obstrely-1932128167.html
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки
Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:05
2024-03-10T12:05
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, 9 марта украинская армия атаковала восемь районов области 108 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. Кроме того, на регион было совершено 10 атак с помощью беспилотников, половину из которых сбила система ПВО. За отчетный день повреждения выявлены в трех населенных пунктах области. Согласно сводкам, в субботу по сравнению с предыдущими двумя днями наблюдался значительный рост числа обстрелов: оно увеличилось примерно в три раза. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено восемь минометных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Грайворонском горокруге по селам Козинка, Пороз и окраине села Заречье-Второе выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Безымено с дрона сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье - установлено 10 прилетов. В районе поселка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли хутор Мухин - зафиксировано 72 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также поврежден один автомобиль", - подчеркнул губернатор. В Яковлевском городском округе, по информации Гладкова, над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240310/opasnost-1932127693.html
https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html
белгородская область
белгородский район
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки

ВСУ атаковали шесть районо Белгородской области. пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, 9 марта украинская армия атаковала восемь районов области 108 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. Кроме того, на регион было совершено 10 атак с помощью беспилотников, половину из которых сбила система ПВО. За отчетный день повреждения выявлены в трех населенных пунктах области. Согласно сводкам, в субботу по сравнению с предыдущими двумя днями наблюдался значительный рост числа обстрелов: оно увеличилось примерно в три раза.
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Вчера, 11:59
Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено восемь минометных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Грайворонском горокруге по селам Козинка, Пороз и окраине села Заречье-Второе выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Безымено с дрона сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона.
"В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье - установлено 10 прилетов. В районе поселка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли хутор Мухин - зафиксировано 72 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также поврежден один автомобиль", - подчеркнул губернатор.
В Яковлевском городском округе, по информации Гладкова, над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области
Вчера, 09:51
 
Белгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала