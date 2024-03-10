https://ria.ru/20240310/obstrely-1932128167.html
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки
Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:05
2024-03-10T12:05
2024-03-10T12:05
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, 9 марта украинская армия атаковала восемь районов области 108 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. Кроме того, на регион было совершено 10 атак с помощью беспилотников, половину из которых сбила система ПВО. За отчетный день повреждения выявлены в трех населенных пунктах области. Согласно сводкам, в субботу по сравнению с предыдущими двумя днями наблюдался значительный рост числа обстрелов: оно увеличилось примерно в три раза. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено восемь минометных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Грайворонском горокруге по селам Козинка, Пороз и окраине села Заречье-Второе выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Безымено с дрона сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье - установлено 10 прилетов. В районе поселка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли хутор Мухин - зафиксировано 72 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также поврежден один автомобиль", - подчеркнул губернатор. В Яковлевском городском округе, по информации Гладкова, над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240310/opasnost-1932127693.html
https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки
ВСУ атаковали шесть районо Белгородской области. пострадавших нет
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости.
Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
По данным губернатора, 9 марта украинская армия атаковала восемь районов области 108 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. Кроме того, на регион было совершено 10 атак с помощью беспилотников, половину из которых сбила система ПВО. За отчетный день повреждения выявлены в трех населенных пунктах области. Согласно сводкам, в субботу по сравнению с предыдущими двумя днями наблюдался значительный рост числа обстрелов: оно увеличилось примерно в три раза.
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
"В Белгородском районе
по селу Щетиновка выпущено восемь минометных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Грайворонском горокруге по селам Козинка, Пороз и окраине села Заречье-Второе выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Безымено с дрона сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В районе города Грайворон
средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона.
"В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье - установлено 10 прилетов. В районе поселка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли хутор Мухин - зафиксировано 72 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также поврежден один автомобиль", - подчеркнул губернатор.
В Яковлевском городском округе, по информации Гладкова, над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области