https://ria.ru/20240310/obstrely-1932128167.html

ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки - РИА Новости, 10.03.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки

Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T12:05

2024-03-10T12:05

2024-03-10T12:05

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Порядка 120 раз украинские военные атаковали шесть районов Белгородской области в субботу, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, 9 марта украинская армия атаковала восемь районов области 108 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. Кроме того, на регион было совершено 10 атак с помощью беспилотников, половину из которых сбила система ПВО. За отчетный день повреждения выявлены в трех населенных пунктах области. Согласно сводкам, в субботу по сравнению с предыдущими двумя днями наблюдался значительный рост числа обстрелов: оно увеличилось примерно в три раза. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено восемь минометных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Грайворонском горокруге по селам Козинка, Пороз и окраине села Заречье-Второе выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Безымено с дрона сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье - установлено 10 прилетов. В районе поселка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли хутор Мухин - зафиксировано 72 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также поврежден один автомобиль", - подчеркнул губернатор. В Яковлевском городском округе, по информации Гладкова, над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240310/opasnost-1932127693.html

https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html

белгородская область

белгородский район

грайворон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия