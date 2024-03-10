https://ria.ru/20240310/obstrel-1932173306.html

При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию

При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию - РИА Новости, 10.03.2024

При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию

Четыре школы, детский сад-ясли, женская консультация, а также две котельные получили повреждения в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка со... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T18:27

2024-03-10T18:27

2024-03-10T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Четыре школы, детский сад-ясли, женская консультация, а также две котельные получили повреждения в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по более 30 адресам: женская консультация ГП № 27... МБОУ "Школа № 88 ... МБОУ "Гимназия № 92 ... МБОУ "Школа № 30... МБОУ "Школа № 112... МБДОУ "Ясли-сад №170", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".Кроме того, повреждения получили две котельные, а также несколько магазинов и библиотека. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Кировского района города достигло трех человек.

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

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кировский район

донецкая народная республика

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