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При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 10.03.2024 (обновлено: 19:02 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932173306.html
При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию
При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию - РИА Новости, 10.03.2024
При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию
Четыре школы, детский сад-ясли, женская консультация, а также две котельные получили повреждения в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка со... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:27
2024-03-10T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Четыре школы, детский сад-ясли, женская консультация, а также две котельные получили повреждения в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксированы повреждения по более 30 адресам: женская консультация ГП № 27... МБОУ &quot;Школа № 88 ... МБОУ &quot;Гимназия № 92 ... МБОУ &quot;Школа № 30... МБОУ &quot;Школа № 112... МБДОУ &quot;Ясли-сад №170&quot;, - говорится в сообщении представительства во &quot;Вконтакте&quot;.Кроме того, повреждения получили две котельные, а также несколько магазинов и библиотека. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Кировского района города достигло трех человек.
https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка ВСУ повредили школы, ясли и женскую консультацию

При обстреле Донецка ВСУ повредили четыре школы, ясли и женскую консультацию

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024
Последствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Четыре школы, детский сад-ясли, женская консультация, а также две котельные получили повреждения в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксированы повреждения по более 30 адресам: женская консультация ГП № 27... МБОУ "Школа № 88 ... МБОУ "Гимназия № 92 ... МБОУ "Школа № 30... МБОУ "Школа № 112... МБДОУ "Ясли-сад №170", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".

Кроме того, повреждения получили две котельные, а также несколько магазинов и библиотека.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Кировского района города достигло трех человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКККировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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