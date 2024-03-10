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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 10.03.2024
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https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска сбросили взрывоопасный объект с БПЛА на Горловку, а также выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:44
2024-03-10T09:44
специальная военная операция на украине
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горловка
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный объект с БПЛА на Горловку, а также выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. По данным представительства, в 02.00 (совпадает с мск) на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с БПЛА. Также с 06.00 по 08.25 по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Никитскому району Горловки было выпущено 14 снарядов калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.35 - населенный пункт Дзержинск - насаленный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...08.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...09.00 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
https://ria.ru/20240308/obstrely-1931900769.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный объект с БПЛА на Горловку, а также выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
По данным представительства, в 02.00 (совпадает с мск) на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с БПЛА. Также с 06.00 по 08.25 по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Никитскому району Горловки было выпущено 14 снарядов калибра 155 миллиметров.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.35 - населенный пункт Дзержинск - насаленный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...08.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...09.00 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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