ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный объект с БПЛА на Горловку, а также выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
По данным представительства, в 02.00 (совпадает с мск) на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с БПЛА. Также с 06.00 по 08.25 по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Никитскому району Горловки было выпущено 14 снарядов калибра 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.35 - населенный пункт Дзержинск - насаленный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...08.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...09.00 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.