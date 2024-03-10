https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 10.03.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска сбросили взрывоопасный объект с БПЛА на Горловку, а также выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:44

2024-03-10T09:44

2024-03-10T09:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный объект с БПЛА на Горловку, а также выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. По данным представительства, в 02.00 (совпадает с мск) на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с БПЛА. Также с 06.00 по 08.25 по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Никитскому району Горловки было выпущено 14 снарядов калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.35 - населенный пункт Дзержинск - насаленный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...08.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...09.00 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

https://ria.ru/20240308/obstrely-1931900769.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк