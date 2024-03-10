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С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд - РИА Новости, 10.03.2024
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд
Заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд решили уволить после того, как Россия нанесла разгромное поражение украинской армии во время... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T22:56
2024-03-10T22:56
2024-03-10T22:56
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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд решили уволить после того, как Россия нанесла разгромное поражение украинской армии во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Я полагаю, что поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления. С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. <…> В конце концов, им сказали: "С вас достаточно", — заявил эксперт.Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса в американской внешней политике, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях украинского Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.
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в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд, энтони блинкен, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд
Меркурис: Нуланд решили уволить после разгрома ВСУ Россией летом 2023 года