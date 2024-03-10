Рейтинг@Mail.ru
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/nuland-1932199503.html
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд - РИА Новости, 10.03.2024
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд
Заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд решили уволить после того, как Россия нанесла разгромное поражение украинской армии во время... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T22:56
2024-03-10T22:56
в мире
сша
россия
украина
виктория нуланд
энтони блинкен
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848011949_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f624da5fbdc99b33679b3a1165a86034.jpg
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд решили уволить после того, как Россия нанесла разгромное поражение украинской армии во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Я полагаю, что поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления. С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. &lt;…&gt; В конце концов, им сказали: "С вас достаточно", — заявил эксперт.Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса в американской внешней политике, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях украинского Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.
https://ria.ru/20240310/plan-1932172642.html
https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848011949_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cea8754ebf8032c5dc69f0084baf8396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд, энтони блинкен, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд

Меркурис: Нуланд решили уволить после разгрома ВСУ Россией летом 2023 года

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд решили уволить после того, как Россия нанесла разгромное поражение украинской армии во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
"Я полагаю, что поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления. С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. <…> В конце концов, им сказали: "С вас достаточно", — заявил эксперт.
Военнослужащие США во время учений - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России
Вчера, 18:20
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса в американской внешней политике, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях украинского Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Кулеба по-хамски ответил папе римскому на призыв поднять белый флаг
Вчера, 19:15
 
В миреСШАРоссияУкраинаВиктория НуландЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала