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Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе

Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 10.03.2024

Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, настраивая весь мир против Тель-Авива, заявил РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T02:24

2024-03-10T02:24

2024-03-10T07:27

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

тель-авив

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, настраивая весь мир против Тель-Авива, заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC."У него (Нетаньяху - ред.) есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", - сказал глава Белого дома.В то же время Байден заявил, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе, поскольку оборона Израиля по-прежнему "имеет решающее значение"."Я никогда не оставлю Израиль", - добавил президент.Ранее Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, в виду радикальную смену его политического курса.В середине февраля NBC News со ссылкой на источники сообщал, что президент США в частных разговорах неоднократно называл Нетаньяху уродом. Официальный представитель Совета национальной безопасности США, в свою очередь, заявил, что между двумя лидерами за несколько десятков лет знакомства сложились уважительные отношения, которые сохраняются и в публичной, и в частной сферах.Предполагаемые разногласия между Байденом и Нетаньяху возникли на фоне сообщений об ударах Армии обороны Израиля по объектам в Рафахе на юге сектора Газа. Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало местное министерство здравоохранения.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931423337.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html

https://ria.ru/20240217/izrail-1927997680.html

https://ria.ru/20240227/konflikty-1929861216.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, тель-авив, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, джо байден, сша