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Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 10.03.2024
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02:24 10.03.2024 (обновлено: 07:27 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932093545.html
Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе
Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 10.03.2024
Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, настраивая весь мир против Тель-Авива, заявил РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:24
2024-03-10T07:27
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
тель-авив
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, настраивая весь мир против Тель-Авива, заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC."У него (Нетаньяху - ред.) есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", - сказал глава Белого дома.В то же время Байден заявил, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе, поскольку оборона Израиля по-прежнему "имеет решающее значение"."Я никогда не оставлю Израиль", - добавил президент.Ранее Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, в виду радикальную смену его политического курса.В середине февраля NBC News со ссылкой на источники сообщал, что президент США в частных разговорах неоднократно называл Нетаньяху уродом. Официальный представитель Совета национальной безопасности США, в свою очередь, заявил, что между двумя лидерами за несколько десятков лет знакомства сложились уважительные отношения, которые сохраняются и в публичной, и в частной сферах.Предполагаемые разногласия между Байденом и Нетаньяху возникли на фоне сообщений об ударах Армии обороны Израиля по объектам в Рафахе на юге сектора Газа. Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало местное министерство здравоохранения.
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израиль
тель-авив
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, тель-авив, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, джо байден, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Тель-Авив, В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Джо Байден, США
Байден раскритиковал Нетаньяху из-за конфликта в Газе

Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает ему

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, настраивая весь мир против Тель-Авива, заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC.
«
"У него (Нетаньяху - ред.) есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка", - сказал глава Белого дома.
В то же время Байден заявил, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе, поскольку оборона Израиля по-прежнему "имеет решающее значение".
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"Я никогда не оставлю Израиль", - добавил президент.
Ранее Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, в виду радикальную смену его политического курса.
В середине февраля NBC News со ссылкой на источники сообщал, что президент США в частных разговорах неоднократно называл Нетаньяху уродом. Официальный представитель Совета национальной безопасности США, в свою очередь, заявил, что между двумя лидерами за несколько десятков лет знакомства сложились уважительные отношения, которые сохраняются и в публичной, и в частной сферах.
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Предполагаемые разногласия между Байденом и Нетаньяху возникли на фоне сообщений об ударах Армии обороны Израиля по объектам в Рафахе на юге сектора Газа.
Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало местное министерство здравоохранения.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильТель-АвивВ миреБиньямин НетаньяхуХАМАСДжо БайденСША
 
 
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