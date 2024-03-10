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В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров - РИА Новости, 10.03.2024
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19:49 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/napadenie-1932181908.html
В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров
В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров - РИА Новости, 10.03.2024
В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров
Толпа молодых людей напала на двух трансгендеров на центральной площади Аристотеля в Салониках, арестован 21 человек, политики требуют наказания для напавших,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:49
2024-03-10T19:49
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сириза
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АФИНЫ, 10 мар – РИА Новости. Толпа молодых людей напала на двух трансгендеров на центральной площади Аристотеля в Салониках, арестован 21 человек, политики требуют наказания для напавших, сообщает портал iefimerida.gr. Инцидент произошёл в субботу вечером. "Два небинарных человека сначала подверглись словесному нападению, а затем физическому нападению со стороны толпы молодых людей, находившихся в этом районе. Один молодой человек из толпы подошел к двум небинарным людям и плюнул в лицо одному из них. Потерпевший в ответ бросил в молодого человека мороженое, которое он держал в руках, после чего ситуация вышла из-под контроля. Разъяренная толпа численностью около 150 человек преследовала двух жертв, осыпая их угрозами и оскорблениями", - пишет портал. Трансгендеры укрылись в ресторане, вскоре на место прибыл большой отряд полиции и арестовал 21 человека. Среди них были 11 несовершеннолетних. Полиция сообщила, что среди арестованных 12 иностранцев и 9 граждан Греции. Происшествие осудил лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис, являющийся открытым гомосексуалистом. Он разместил в соцсети X видео нападения и назвал происшедшее проявлением упадка, фашизма и расизма. Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что виновные ответят перед судом. Один из подвергшихся нападению разместил в соцсетях заявление, в котором призвал найти всех причастных и показательно наказать их.
https://ria.ru/20240130/semya-1924263739.html
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в мире, салоники, сириза, греция
В мире, Салоники, СИРИЗА, Греция
В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров

В Салониках толпа людей напала на двух трансгендеров, арестован 21 человек

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 10 мар – РИА Новости. Толпа молодых людей напала на двух трансгендеров на центральной площади Аристотеля в Салониках, арестован 21 человек, политики требуют наказания для напавших, сообщает портал iefimerida.gr.
Инцидент произошёл в субботу вечером.
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«
"Два небинарных человека сначала подверглись словесному нападению, а затем физическому нападению со стороны толпы молодых людей, находившихся в этом районе. Один молодой человек из толпы подошел к двум небинарным людям и плюнул в лицо одному из них. Потерпевший в ответ бросил в молодого человека мороженое, которое он держал в руках, после чего ситуация вышла из-под контроля. Разъяренная толпа численностью около 150 человек преследовала двух жертв, осыпая их угрозами и оскорблениями", - пишет портал.
Трансгендеры укрылись в ресторане, вскоре на место прибыл большой отряд полиции и арестовал 21 человека. Среди них были 11 несовершеннолетних.
Полиция сообщила, что среди арестованных 12 иностранцев и 9 граждан Греции.
Происшествие осудил лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис, являющийся открытым гомосексуалистом. Он разместил в соцсети X видео нападения и назвал происшедшее проявлением упадка, фашизма и расизма.
Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что виновные ответят перед судом.
Один из подвергшихся нападению разместил в соцсетях заявление, в котором призвал найти всех причастных и показательно наказать их.
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