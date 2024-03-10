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Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух - РИА Новости, 10.03.2024
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11:14 10.03.2024
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Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух
Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух - РИА Новости, 10.03.2024
Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух
Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:14
2024-03-10T11:14
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в воскресенье издание RBB24. "Сорокаоднолетняя женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в субботу в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади. Женщина скончалась в больнице вскоре после аварии. Ее ребенок также скончался от серьезных травм, что в воскресенье подтвердила RBB полиция", - пишет издание. В субботу около 10 утра по местному времени (12.00 мск) близ Потсдамской площади 83-летний автомобилист по неизвестной причине потерял управление и совершил наезд на пешеходов. Всего сообщалось о семи пострадавших, включая водителя наехавшего на пешеходов автомобиля, а также водителя еще одного автомобиля, который попытался увернуться от происходящего перед ним ДТП и столкнулся с третьим транспортным средством.
https://ria.ru/20240306/dvizhenie-1931354266.html
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в мире, берлин (город)
В мире, Берлин (город)
Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух

При наезде автомобиля на пешеходов в Берлине погибли женщина с ребенком

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в воскресенье издание RBB24.
"Сорокаоднолетняя женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в субботу в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади. Женщина скончалась в больнице вскоре после аварии. Ее ребенок также скончался от серьезных травм, что в воскресенье подтвердила RBB полиция", - пишет издание.
Место происшествия, где произошло возгорание автомобиля в Москве. 5 марта 2024
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В субботу около 10 утра по местному времени (12.00 мск) близ Потсдамской площади 83-летний автомобилист по неизвестной причине потерял управление и совершил наезд на пешеходов.
Всего сообщалось о семи пострадавших, включая водителя наехавшего на пешеходов автомобиля, а также водителя еще одного автомобиля, который попытался увернуться от происходящего перед ним ДТП и столкнулся с третьим транспортным средством.
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