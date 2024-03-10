https://ria.ru/20240310/naezd-1932123542.html

Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух

Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух - РИА Новости, 10.03.2024

Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух

Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:14

2024-03-10T11:14

2024-03-10T11:14

в мире

берлин (город)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в воскресенье издание RBB24. "Сорокаоднолетняя женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в субботу в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади. Женщина скончалась в больнице вскоре после аварии. Ее ребенок также скончался от серьезных травм, что в воскресенье подтвердила RBB полиция", - пишет издание. В субботу около 10 утра по местному времени (12.00 мск) близ Потсдамской площади 83-летний автомобилист по неизвестной причине потерял управление и совершил наезд на пешеходов. Всего сообщалось о семи пострадавших, включая водителя наехавшего на пешеходов автомобиля, а также водителя еще одного автомобиля, который попытался увернуться от происходящего перед ним ДТП и столкнулся с третьим транспортным средством.

https://ria.ru/20240306/dvizhenie-1931354266.html

https://ria.ru/20240124/dtp-1923253984.html

берлин (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, берлин (город)