https://ria.ru/20240310/naezd-1932123542.html
Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух
Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух - РИА Новости, 10.03.2024
Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух
Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:14
2024-03-10T11:14
2024-03-10T11:14
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в воскресенье издание RBB24. "Сорокаоднолетняя женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в субботу в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади. Женщина скончалась в больнице вскоре после аварии. Ее ребенок также скончался от серьезных травм, что в воскресенье подтвердила RBB полиция", - пишет издание. В субботу около 10 утра по местному времени (12.00 мск) близ Потсдамской площади 83-летний автомобилист по неизвестной причине потерял управление и совершил наезд на пешеходов. Всего сообщалось о семи пострадавших, включая водителя наехавшего на пешеходов автомобиля, а также водителя еще одного автомобиля, который попытался увернуться от происходящего перед ним ДТП и столкнулся с третьим транспортным средством.
https://ria.ru/20240306/dvizhenie-1931354266.html
https://ria.ru/20240124/dtp-1923253984.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город)
Число погибших при наезда автомобиля на пешеходов в Берлине достигло двух
При наезде автомобиля на пешеходов в Берлине погибли женщина с ребенком
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Число жертв произошедшего накануне наезда автомобиля на группу пешеходов в центре Берлина выросло до двух, скончался четырехлетний ребенок, сообщило в воскресенье издание RBB24
.
"Сорокаоднолетняя женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в субботу в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади. Женщина скончалась в больнице вскоре после аварии. Ее ребенок также скончался от серьезных травм, что в воскресенье подтвердила RBB полиция", - пишет издание.
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В субботу около 10 утра по местному времени (12.00 мск) близ Потсдамской площади 83-летний автомобилист по неизвестной причине потерял управление и совершил наезд на пешеходов.
Всего сообщалось о семи пострадавших, включая водителя наехавшего на пешеходов автомобиля, а также водителя еще одного автомобиля, который попытался увернуться от происходящего перед ним ДТП и столкнулся с третьим транспортным средством.
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