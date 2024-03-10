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Открытие мурала в Донецке запустило проект "Всей семьей на выборы"
Открытие мурала в Донецке запустило проект "Всей семьей на выборы" - РИА Новости, 10.03.2024
Открытие мурала в Донецке запустило проект "Всей семьей на выборы"
В Донецкой Народной Республике в первый день предварительного голосования дан старт проекту "Всей семьей на выборы". РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:55
2024-03-10T17:55
2024-03-10T17:55
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике в первый день предварительного голосования дан старт проекту "Всей семьей на выборы". Старт проекта ознаменован тематическим муралом, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в республике стартовал проект "Все семьёй на выборы". Суть этого проекта заключается в том, что члены семьи из разных регионов страны в одно время идут на избирательные участки, голосуют, связываясь друг с другом. Этот потрясающий проект объединяет выборы президента России как один из оплотов нашей государственности и семью как фундамент общества. Ну и, конечно же, потрясающая акция проходит в Год семьи, объявленной нашим президентом", - сказала Елена Евсеева доверенное лицо одного из кандидатов в президенты. Тематический мурал находится на одной из построек на набережной реки Кальмиус, в центрально районе города Донецка. Сгенерированный нейросетью он представляет собой изображение семьи на фоне городских очертаний с цитатой – "Всей семьей на выборы". "Мурал приурочен к Году семьи. Это, как я называю, динамический мурал. То есть, он будет обновляться. Мы будем осенью реставрировать. Раз в год планируется реставрация мурала, по правилам. И осень в ручки мамочки мы добавим ещё одного маленького человечка," - сказал руководитель медиапроекта "Инфошкола" Владислав Лось. С 10 марта участковые избирательные комиссии Донецкой Народной Республики приступили к проведению досрочного голосования на выборах президента РФ. Ранее голосование проходило в отдельных районах у линии соприкосновения
https://ria.ru/20240310/panno-1932167780.html
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донецк, россия, донецкая народная республика
Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика
Открытие мурала в Донецке запустило проект "Всей семьей на выборы"
Открытие тематического мурала в ДНР дало старт проекту "Всей семьей на выборы"
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике в первый день предварительного голосования дан старт проекту "Всей семьей на выборы".
Старт проекта ознаменован тематическим муралом, передает корреспондент РИА Новости.
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«
"Сегодня в республике стартовал проект "Все семьёй на выборы". Суть этого проекта заключается в том, что члены семьи из разных регионов страны в одно время идут на избирательные участки, голосуют, связываясь друг с другом. Этот потрясающий проект объединяет выборы президента России как один из оплотов нашей государственности и семью как фундамент общества. Ну и, конечно же, потрясающая акция проходит в Год семьи, объявленной нашим президентом", - сказала Елена Евсеева доверенное лицо одного из кандидатов в президенты.
Тематический мурал находится на одной из построек на набережной реки Кальмиус, в центрально районе города Донецка. Сгенерированный нейросетью он представляет собой изображение семьи на фоне городских очертаний с цитатой – "Всей семьей на выборы".
"Мурал приурочен к Году семьи. Это, как я называю, динамический мурал. То есть, он будет обновляться. Мы будем осенью реставрировать. Раз в год планируется реставрация мурала, по правилам. И осень в ручки мамочки мы добавим ещё одного маленького человечка," - сказал руководитель медиапроекта "Инфошкола" Владислав Лось.
С 10 марта участковые избирательные комиссии Донецкой Народной Республики
приступили к проведению досрочного голосования на выборах президента РФ. Ранее голосование проходило в отдельных районах у линии соприкосновения
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