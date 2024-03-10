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Компании из ЕС пока не бронировали мощности Украины для российского газа - РИА Новости, 10.03.2024
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14:31 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/moschnosti-1932143675.html
Компании из ЕС пока не бронировали мощности Украины для российского газа
Компании из ЕС пока не бронировали мощности Украины для российского газа - РИА Новости, 10.03.2024
Компании из ЕС пока не бронировали мощности Украины для российского газа
Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:31
2024-03-10T14:31
экономика
украина
россия
европа
евросоюз
герман галущенко
кадри симсон
михаил галузин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier министр энергетики Украины Герман Галущенко. "Это сложный вопрос. Конкретных запросов от компаний у нас пока не было, а сами мы, разумеется, об этом не спрашиваем", - ответил Галущенко на вопрос, позволила бы Украина европейским компаниям резервировать трубопроводные мощности для поставок российского газа. При этом министр подтвердил позицию Украины об отсутствии планов продления договора о транзите российского газа в Европу после 2024 года. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в Киеве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В феврале источник в экономическом блоке правительства заявил РИА Новости, что европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину. Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20240308/gaz-1931873453.html
https://ria.ru/20240218/gaz-1928062014.html
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
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экономика, украина, россия, европа, евросоюз, герман галущенко, кадри симсон, михаил галузин
Экономика, Украина, Россия, Европа, Евросоюз, Герман Галущенко, Кадри Симсон, Михаил Галузин
Компании из ЕС пока не бронировали мощности Украины для российского газа

Компании из ЕС пока не бронировали мощности Украины для поставок газа из России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Украины Герман Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«
"Это сложный вопрос. Конкретных запросов от компаний у нас пока не было, а сами мы, разумеется, об этом не спрашиваем", - ответил Галущенко на вопрос, позволила бы Украина европейским компаниям резервировать трубопроводные мощности для поставок российского газа.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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При этом министр подтвердил позицию Украины об отсутствии планов продления договора о транзите российского газа в Европу после 2024 года.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в Киеве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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В феврале источник в экономическом блоке правительства заявил РИА Новости, что европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину.
Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов.
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ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаЕвросоюзГерман ГалущенкоКадри СимсонМихаил Галузин
 
 
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