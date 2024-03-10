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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости, 10.03.2024
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20:09 10.03.2024 (обновлено: 21:16 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/morgunova-1932184355.html
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости, 10.03.2024
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:09
2024-03-10T21:16
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общество
россия
рсфср
светлана моргунова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", - сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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ссср, общество, россия, рсфср, светлана моргунова
СССР, Общество, Россия, РСФСР, Светлана Моргунова
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85 году жизни

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСветлана Моргунова
Светлана Моргунова - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Светлана Моргунова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
"Умерла Светлана Моргунова, все правильно", - сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
 
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