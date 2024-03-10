https://ria.ru/20240310/morgunova-1932184355.html

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости, 10.03.2024

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:09

2024-03-10T20:09

2024-03-10T21:16

ссср

общество

россия

рсфср

светлана моргунова

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", - сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

ссср

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, общество, россия, рсфср, светлана моргунова