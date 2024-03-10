Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС
Астронавт ЕКА Могенсен передал командование МКС российскому космонавту Кононенко
Олег Кононенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Кононенко, трансляцию церемонии ведет НАСА.
В ходе церемонии датчанин передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", Кононенко будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. Российский космонавт 4 февраля стал рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, обогнав предыдущего чемпиона по этому показателю Геннадия Падалку (пробыл на орбите более 878 суток). К моменту возвращения Кононенко на Землю его общий "налет" достигнет 1110 суток.
"Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции. Поэтому ключ я передаю в, пожалуй, самые подходящие для этого руки", - обратился Могенсен к Кононенко.
На МКС Могенсен прилетел с российским космонавтом Константином Борисовым, астронавтом НАСА Жасмин Могбели и астронавтом Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукавой 27 августа 2023 года. Они добрались до станции на американском корабле Crew Dragon. Планируется, что 11 марта корабль с экипажем отстыкуется от МКС и приводнится 12 марта возле побережья Флориды.
На станции продолжит работу экипаж 70-й длительной экспедиции. Вместе с Кононенко на МКС будут работать российские космонавты Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О"Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Полет следующего корабля - "Союза МС-25", который привезет на МКС россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон - запланирован на 21 марта.