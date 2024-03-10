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Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС - РИА Новости, 10.03.2024
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Наука
 
19:28 10.03.2024 (обновлено: 19:34 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/mks-1932179616.html
Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС
Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС - РИА Новости, 10.03.2024
Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС
Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен передал командование Международной космической станцией российскому космонавту... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:28
2024-03-10T19:34
наука
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Кононенко, трансляцию церемонии ведет НАСА. В ходе церемонии датчанин передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", Кононенко будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. Российский космонавт 4 февраля стал рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, обогнав предыдущего чемпиона по этому показателю Геннадия Падалку (пробыл на орбите более 878 суток). К моменту возвращения Кононенко на Землю его общий "налет" достигнет 1110 суток. "Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции. Поэтому ключ я передаю в, пожалуй, самые подходящие для этого руки", - обратился Могенсен к Кононенко. На МКС Могенсен прилетел с российским космонавтом Константином Борисовым, астронавтом НАСА Жасмин Могбели и астронавтом Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукавой 27 августа 2023 года. Они добрались до станции на американском корабле Crew Dragon. Планируется, что 11 марта корабль с экипажем отстыкуется от МКС и приводнится 12 марта возле побережья Флориды. На станции продолжит работу экипаж 70-й длительной экспедиции. Вместе с Кононенко на МКС будут работать российские космонавты Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О"Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Полет следующего корабля - "Союза МС-25", который привезет на МКС россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон - запланирован на 21 марта.
https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
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космос - риа наука, земля, андреас могенсен, флорида, олег кононенко, наса, роскосмос, геннадий падалка
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Андреас Могенсен, Флорида, Олег Кононенко, НАСА, Роскосмос, Геннадий Падалка
Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Астронавт ЕКА Могенсен передал командование МКС российскому космонавту Кононенко

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОлег Кононенко
Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Олег Кононенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Кононенко, трансляцию церемонии ведет НАСА.
В ходе церемонии датчанин передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", Кононенко будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. Российский космонавт 4 февраля стал рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, обогнав предыдущего чемпиона по этому показателю Геннадия Падалку (пробыл на орбите более 878 суток). К моменту возвращения Кононенко на Землю его общий "налет" достигнет 1110 суток.
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"Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции. Поэтому ключ я передаю в, пожалуй, самые подходящие для этого руки", - обратился Могенсен к Кононенко.
На МКС Могенсен прилетел с российским космонавтом Константином Борисовым, астронавтом НАСА Жасмин Могбели и астронавтом Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукавой 27 августа 2023 года. Они добрались до станции на американском корабле Crew Dragon. Планируется, что 11 марта корабль с экипажем отстыкуется от МКС и приводнится 12 марта возле побережья Флориды.
На станции продолжит работу экипаж 70-й длительной экспедиции. Вместе с Кононенко на МКС будут работать российские космонавты Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О"Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Полет следующего корабля - "Союза МС-25", который привезет на МКС россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон - запланирован на 21 марта.
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