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"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска - РИА Новости, 10.03.2024
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14:45 10.03.2024 (обновлено: 15:00 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска
"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска - РИА Новости, 10.03.2024
"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска
Миллиардера Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации на Украине, публикацию о которых сделал американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:45
2024-03-10T15:00
в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Миллиардера Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации на Украине, публикацию о которых сделал американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети X.Предприниматель выложил кадры, на которых показано, как на границе Украины был задержан автобус с 34 мужчинами призывного возраста, пытавшимися нелегально попасть в Румынию и избежать мобилизации. На кадрах мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой. В адрес этих мужчин на видео звучит много нецензурной брани, их избивают, а лежащему лицом в землю предполагаемому водителю достаются удары ногой."Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?" — возмутился Маск в комментарии к видео.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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353
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в мире, украина, румыния, илон маск, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Илон Маск, Владимир Зеленский
"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска

Маска возмутила жесткая мобилизация на Украине

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Миллиардера Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации на Украине, публикацию о которых сделал американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети X.
Предприниматель выложил кадры, на которых показано, как на границе Украины был задержан автобус с 34 мужчинами призывного возраста, пытавшимися нелегально попасть в Румынию и избежать мобилизации. На кадрах мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой. В адрес этих мужчин на видео звучит много нецензурной брани, их избивают, а лежащему лицом в землю предполагаемому водителю достаются удары ногой.
© Кадр видео из соцсетейНа границе Украины и Румынии задержали микроавтобус с 34 уклонистами
На границе Украины и Румынии задержали микроавтобус с 34 уклонистами
© Кадр видео из соцсетей
На границе Украины и Румынии задержали микроавтобус с 34 уклонистами
«
"Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?" — возмутился Маск в комментарии к видео.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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