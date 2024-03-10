https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html

"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска

"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска - РИА Новости, 10.03.2024

"Сколько еще?" Видео с Украины шокировало Маска

Миллиардера Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации на Украине, публикацию о которых сделал американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:45

2024-03-10T14:45

2024-03-10T15:00

в мире

украина

румыния

илон маск

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Миллиардера Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации на Украине, публикацию о которых сделал американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети X.Предприниматель выложил кадры, на которых показано, как на границе Украины был задержан автобус с 34 мужчинами призывного возраста, пытавшимися нелегально попасть в Румынию и избежать мобилизации. На кадрах мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой. В адрес этих мужчин на видео звучит много нецензурной брани, их избивают, а лежащему лицом в землю предполагаемому водителю достаются удары ногой."Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?" — возмутился Маск в комментарии к видео.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html

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в мире, украина, румыния, илон маск, владимир зеленский