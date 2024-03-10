Рейтинг@Mail.ru
В ворота Букингемского дворца врезалась машина - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 10.03.2024 (обновлено: 16:26 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/mashina-1932133996.html
В ворота Букингемского дворца врезалась машина
В ворота Букингемского дворца врезалась машина - РИА Новости, 10.03.2024
В ворота Букингемского дворца врезалась машина
В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express со ссылкой на данные местной полиции. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:59
2024-03-10T16:26
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932134955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a51c6a27afe3ea6c62ef271d0db30802.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express со ссылкой на данные местной полиции. "Вооруженные офицеры арестовали мужчину (водителя. — Прим. ред.) на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — заявил представитель ведомства. Задержанного отправили в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.Инцидент произошел ночью 9 марта.
https://ria.ru/20240301/fura-1930613237.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932134955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7cfc4441c85bb163d5460d1a7201314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В ворота Букингемского дворца врезалась машина

В ворота Букингемского дворца врезалась машина, водителя задержали

© AP Photo / Matt DunhamБукингемский дворец
Букингемский дворец - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Букингемский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express со ссылкой на данные местной полиции.
"Вооруженные офицеры арестовали мужчину (водителя. — Прим. ред.) на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — заявил представитель ведомства.
Задержанного отправили в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.
Инцидент произошел ночью 9 марта.
Большегрузная фура врезалась в ограждение моста и повисла над рекой в американском штате Кентуки . 2 марта 2024
В США фура с прицепом врезалась в ограждение моста и повисла над водой
1 марта, 23:03
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала