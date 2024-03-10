https://ria.ru/20240310/mashina-1932133996.html

В ворота Букингемского дворца врезалась машина

В ворота Букингемского дворца врезалась машина - РИА Новости, 10.03.2024

В ворота Букингемского дворца врезалась машина

В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express со ссылкой на данные местной полиции. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T12:59

2024-03-10T12:59

2024-03-10T16:26

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великобритания

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express со ссылкой на данные местной полиции. "Вооруженные офицеры арестовали мужчину (водителя. — Прим. ред.) на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — заявил представитель ведомства. Задержанного отправили в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.Инцидент произошел ночью 9 марта.

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, великобритания