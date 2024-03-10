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В ворота Букингемского дворца врезалась машина
В ворота Букингемского дворца врезалась машина - РИА Новости, 10.03.2024
В ворота Букингемского дворца врезалась машина
В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express со ссылкой на данные местной полиции. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:59
2024-03-10T12:59
2024-03-10T16:26
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express со ссылкой на данные местной полиции. "Вооруженные офицеры арестовали мужчину (водителя. — Прим. ред.) на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — заявил представитель ведомства. Задержанного отправили в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.Инцидент произошел ночью 9 марта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В ворота Букингемского дворца врезалась машина
В ворота Букингемского дворца врезалась машина, водителя задержали
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
В ворота Букингемского дворца врезалась машина, сообщило издание Daily Express
со ссылкой на данные местной полиции.
"Вооруженные офицеры арестовали мужчину (водителя. — Прим. ред.) на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — заявил представитель ведомства.
Задержанного отправили в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.
Инцидент произошел ночью 9 марта.
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