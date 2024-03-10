https://ria.ru/20240310/malina-1932176287.html
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину" - РИА Новости, 10.03.2024
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"
Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", актеры Джон Войт, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне завоевали антипремию "Золотая малина" накануне вручения "Оскаров",... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:56
2024-03-10T18:56
2024-03-10T18:56
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", актеры Джон Войт, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне завоевали антипремию "Золотая малина" накануне вручения "Оскаров", сообщили организаторы. "Золотой малиной" отмечаются главные кинопровалы года, традиционно в 44-й раз победители антипремии называются накануне вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Как сообщили организаторы антипремии, "Винни-Пух" стал самым провальным фильмом прошедшего года, получив статуэтку "Золотой малины" в категории "Худший фильм", а также "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худший актёрский дуэт" и "Худший римейк". "Худшим актером" по версии "Золотой малины" стал Джон Войт за работу в фильме "Милосердие", а в номинации "Худшая актриса" премию получила Меган Фокс за фильм "Джонни и Клайд", она же была отмечена как "Худшая актриса второго плана" с фильмом "Неудержимые 4", а компанию ей в аналогичной мужской номинации составил партнер по этому фильму - Сильвестр Сталлоне.
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сильвестр сталлоне, меган фокс, в мире
Культура, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс, В мире
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"
Фильм ужасов "Винни Пух", актеры Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", актеры Джон Войт, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне завоевали антипремию "Золотая малина" накануне вручения "Оскаров", сообщили организаторы.
"Золотой малиной" отмечаются главные кинопровалы года, традиционно в 44-й раз победители антипремии называются накануне вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".
Премия Американской киноакадемии "Оскар"
Как сообщили организаторы антипремии, "Винни-Пух" стал самым провальным фильмом прошедшего года, получив статуэтку "Золотой малины" в категории "Худший фильм", а также "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худший актёрский дуэт" и "Худший римейк".
"Худшим актером" по версии "Золотой малины" стал Джон Войт за работу в фильме "Милосердие", а в номинации "Худшая актриса" премию получила Меган Фокс за фильм "Джонни и Клайд", она же была отмечена как "Худшая актриса второго плана" с фильмом "Неудержимые 4", а компанию ей в аналогичной мужской номинации составил партнер по этому фильму - Сильвестр Сталлоне.
"Золотая малина" была учреждена выпускниками престижного Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1981 году в качестве антипода "Оскару". Отметить худшие киноработы года может каждый, заплативший символический взнос в "Фонд Золотой малины", для этого не нужно быть киноакадемиком. Авторы премии утверждают, что организовали ее, чтобы привести к ответу мэтров кино, которые не гнушаются позорными ролями или их исполнением. Победители премии получают, если не стесняются прийти за ним, пластиковый сувенир в виде выкрашенной золотой краской малины, стоящей на мотке кинопленки, стоимость статуэтки не превышает пяти долларов.
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