Рейтинг@Mail.ru
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину" - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:56 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/malina-1932176287.html
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину" - РИА Новости, 10.03.2024
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"
Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", актеры Джон Войт, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне завоевали антипремию "Золотая малина" накануне вручения "Оскаров",... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:56
2024-03-10T18:56
культура
сильвестр сталлоне
меган фокс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932175564_0:92:1563:971_1920x0_80_0_0_b93b03a5167d7022817d3dcedb76ee94.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", актеры Джон Войт, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне завоевали антипремию "Золотая малина" накануне вручения "Оскаров", сообщили организаторы. "Золотой малиной" отмечаются главные кинопровалы года, традиционно в 44-й раз победители антипремии называются накануне вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Как сообщили организаторы антипремии, "Винни-Пух" стал самым провальным фильмом прошедшего года, получив статуэтку "Золотой малины" в категории "Худший фильм", а также "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худший актёрский дуэт" и "Худший римейк". "Худшим актером" по версии "Золотой малины" стал Джон Войт за работу в фильме "Милосердие", а в номинации "Худшая актриса" премию получила Меган Фокс за фильм "Джонни и Клайд", она же была отмечена как "Худшая актриса второго плана" с фильмом "Неудержимые 4", а компанию ей в аналогичной мужской номинации составил партнер по этому фильму - Сильвестр Сталлоне.
https://ria.ru/20240310/oskar-1931682718.html
https://ria.ru/20240123/oskar-1923032303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932175564_0:0:1563:1172_1920x0_80_0_0_da8771f16451975b6a0a0bc8bb6763aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сильвестр сталлоне, меган фокс, в мире
Культура, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс, В мире
Фильм ужасов "Винни Пух", Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"

Фильм ужасов "Винни Пух", актеры Сталлоне и Меган Фокс получили "Золотую малину"

© Jagged Edge ProductionsITN StudiosАфиша фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд 2"
Афиша фильма Винни-Пух: Кровь и мёд 2
© Jagged Edge ProductionsITN Studios
Афиша фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", актеры Джон Войт, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне завоевали антипремию "Золотая малина" накануне вручения "Оскаров", сообщили организаторы.
"Золотой малиной" отмечаются главные кинопровалы года, традиционно в 44-й раз победители антипремии называются накануне вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".
Статуя Оскара перед театром Dolby Theatre на 88-й ежегодной церемонии вручения премии Американской киноакадемии Оскар, проходящей в Hollywood & Highland, Голливуд, Калифорния - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Премия Американской киноакадемии "Оскар"
Вчера, 01:12
Как сообщили организаторы антипремии, "Винни-Пух" стал самым провальным фильмом прошедшего года, получив статуэтку "Золотой малины" в категории "Худший фильм", а также "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худший актёрский дуэт" и "Худший римейк".
"Худшим актером" по версии "Золотой малины" стал Джон Войт за работу в фильме "Милосердие", а в номинации "Худшая актриса" премию получила Меган Фокс за фильм "Джонни и Клайд", она же была отмечена как "Худшая актриса второго плана" с фильмом "Неудержимые 4", а компанию ей в аналогичной мужской номинации составил партнер по этому фильму - Сильвестр Сталлоне.

"Золотая малина" была учреждена выпускниками престижного Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1981 году в качестве антипода "Оскару". Отметить худшие киноработы года может каждый, заплативший символический взнос в "Фонд Золотой малины", для этого не нужно быть киноакадемиком. Авторы премии утверждают, что организовали ее, чтобы привести к ответу мэтров кино, которые не гнушаются позорными ролями или их исполнением. Победители премии получают, если не стесняются прийти за ним, пластиковый сувенир в виде выкрашенной золотой краской малины, стоящей на мотке кинопленки, стоимость статуэтки не превышает пяти долларов.

Американская актриса Эмма Стоун - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар"
23 января, 17:14
 
КультураСильвестр СталлонеМеган ФоксВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала