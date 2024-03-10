Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/makron-1932200898.html
Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину
Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину - РИА Новости, 10.03.2024
Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:17
2024-03-10T23:17
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
олаф шольц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:90:3054:1808_1920x0_80_0_0_d7369a53807f6e36868a0274605eaf8f.jpg
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев."Наш с Макроном телефонный разговор был продолжительным. &lt;…&gt; Мы обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю международную Парижскую конференцию в поддержку Украины. &lt;…&gt; Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время", — написал Зеленский в социальной сети X.Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.
https://ria.ru/20240310/nuland-1932199503.html
https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81e8a6c20cfddea001fd2b57f79da87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, олаф шольц, нато, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, НАТО, Евросоюз
Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину

Зеленский анонсировал визит Макрона на Украину

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев.
"Наш с Макроном телефонный разговор был продолжительным. <…> Мы обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю международную Парижскую конференцию в поддержку Украины. <…> Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время", — написал Зеленский в социальной сети X.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд
Вчера, 22:56
Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России
Вчера, 16:16
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийОлаф ШольцНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала