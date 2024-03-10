https://ria.ru/20240310/makron-1932200898.html

Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину

Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину - РИА Новости, 10.03.2024

Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T23:17

2024-03-10T23:17

2024-03-10T23:17

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олаф шольц

нато

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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев."Наш с Макроном телефонный разговор был продолжительным. <…> Мы обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю международную Парижскую конференцию в поддержку Украины. <…> Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время", — написал Зеленский в социальной сети X.Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.

https://ria.ru/20240310/nuland-1932199503.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, олаф шольц, нато, евросоюз