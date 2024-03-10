Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину
Зеленский анонсировал визит Макрона на Украину
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев.
"Наш с Макроном телефонный разговор был продолжительным. <…> Мы обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю международную Парижскую конференцию в поддержку Украины. <…> Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время", — написал Зеленский в социальной сети X.
По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.