https://ria.ru/20240310/makron-1932136362.html

Альянс Макрона вынудит Россию "достать револьвер", считает депутат

Альянс Макрона вынудит Россию "достать револьвер", считает депутат - РИА Новости, 10.03.2024

Альянс Макрона вынудит Россию "достать револьвер", считает депутат

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что создание Францией альянса для отправки войск на... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:18

2024-03-10T13:18

2024-03-10T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что создание Францией альянса для отправки войск на Украину, вынудит Россию "достать револьвер" в виде грозного оружия и приставить к виску противника. Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, среди которых Германия, Чехия и Польша. "Отправка европейского военного контингента на Украину – это уже не просто красная линия, а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника. Думаю, что это за револьвер, на Западе все прекрасно знают", - сказал Белик РИА Новости. При этом, по его мнению, западные страны очень чувствительны к собственным потерям, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон со своей идеей может остаться в одиночестве. "То, что будут потери, в этом никто на Западе не сомневается, поэтому там вряд ли пойдут на отправку на Украине экспедиционного корпуса. Максимум поддержат лишь дозированными поставками своих солдат, и первую скрипку тут сыграют не французы, а страны Прибалтики", - полагает Белик. Ранее президент Франции сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html

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Варвара Скокшина

украина, франция, россия, дмитрий белик, эммануэль макрон, олаф шольц, нато, в мире