https://ria.ru/20240310/lev-1932164370.html

Росприроднадзор конфискует льва, который напал на подростка в Саратове

Росприроднадзор конфискует льва, который напал на подростка в Саратове - РИА Новости, 10.03.2024

Росприроднадзор конфискует льва, который напал на подростка в Саратове

Росприроднадзор решил изъять льва, который напал на девочку в Саратове, и временно передать его в благотворительный фонд защиты животных "Дино" в Волгограде,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:09

2024-03-10T17:09

2024-03-10T17:09

происшествия

саратов

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Росприроднадзор решил изъять льва, который напал на девочку в Саратове, и временно передать его в благотворительный фонд защиты животных "Дино" в Волгограде, сообщила служба в Telegram-канале. Ранее управление СК РФ по региону сообщило, что 14-летняя девочка доставлена в больницу с травмами рук после нападения льва, которого содержат в вольере на территории одного из предприятий Саратова. По данным прокуратуры, лев 2 марта укусил девочку за обе руки. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Источник в силовых структурах уточнял РИА Новости, что, предварительно, молодой лев из вольера лапой притянул девочку к себе и покусал ей руки. В областном минздраве заверили, что угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет. "Сотрудники службы по поручению прокуратуры РФ проверили ООО "Алькорр" (Саратов). На одном из предприятий компании - в конном клубе "Гармония" - на 14-летнюю девочку напал лев... В ООО "Алькорр" не смогли объяснить, кем, как и когда был приобретен лев. Никаких документов на него также получить не удалось. Росприроднадзор принял решение об изъятии дикого животного. Вопрос о месте постоянного содержания пока решается. Лев временно переедет в благотворительный фонд защиты животных "Дино" в Волгограде", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что специалисты побывали на месте, где лев напал на ребенка. "Специалисты осмотрели объект, на его территории действительно живет лев - самец возрастом около года. Опасный хищник содержится в вольере без крыши, в одном из углов клетки навален снег, от сугроба до верха вольера меньше метра - животное может выбраться. Место содержания не оборудовано предупреждающими знаками и дополнительными ограждениями", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932117851.html

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происшествия, саратов, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)