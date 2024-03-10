https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html

Кулеба по-хамски ответил папе римскому на призыв поднять белый флаг

Кулеба по-хамски ответил папе римскому на призыв поднять белый флаг - РИА Новости, 10.03.2024

Кулеба по-хамски ответил папе римскому на призыв поднять белый флаг

Украина не будет поднимать белый флаг, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в ответ на призыв папы римского Франциска к Киеву согласиться на переговоры. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T19:15

2024-03-10T19:15

2024-03-10T19:47

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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Украина не будет поднимать белый флаг, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в ответ на призыв папы римского Франциска к Киеву согласиться на переговоры."В то же время, что касается белого флага, мы знаем стратегию Ватикана из первой половины двадцатого века. <…> Наш флаг желто-синий. <…> Мы никогда не поднимем никаких других флагов", — написал министр в социальной сети X.После этого выпада в адрес понтифика Кулеба в том же сообщении пригласил его приехать на Украину.Накануне папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В России много раз указывали на готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Владимир Путин позже указал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий своей безопасности.

https://ria.ru/20240310/plan-1932172642.html

https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html

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в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба