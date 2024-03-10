https://ria.ru/20240310/krysha-1932170153.html

В Казани обвалилась крыша козырька магазина

В Казани обвалилась крыша козырька магазина - РИА Новости, 10.03.2024

В Казани обвалилась крыша козырька магазина

Крыша козырька магазина обвалилась в Казани на площади 75 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:59

2024-03-10T17:59

2024-03-10T18:19

происшествия

казань

россия

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Крыша козырька магазина обвалилась в Казани на площади 75 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану."В 16.24 10 марта поступило сообщение о том, что в доме по улице Главная, 69 в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина, под обвалом, возможно, находятся люди. К месту направлены пожарные ПСЧ-71, кинологический расчет и спасатели", - говорится в сообщении.По прибытии подразделений установлено, что произошло обрушение пристроенного козырька к зданию на площади 75 квадратных метров. Идут работы по разбору завалов."По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечает ведомство.В региональном главке МЧС уточнили, что в ходе обследования места происшествия люди под завалами не обнаружены. Пострадавших нет. К разбору завалов приступила тяжелая техника от управляющей компании и подрядной организации.

https://ria.ru/20230912/obrushenie-1895923051.html

https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html

казань

россия

советский район

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происшествия, казань, россия, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)