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В Казани обвалилась крыша козырька магазина - РИА Новости, 10.03.2024
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17:59 10.03.2024 (обновлено: 18:19 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/krysha-1932170153.html
В Казани обвалилась крыша козырька магазина
В Казани обвалилась крыша козырька магазина - РИА Новости, 10.03.2024
В Казани обвалилась крыша козырька магазина
Крыша козырька магазина обвалилась в Казани на площади 75 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:59
2024-03-10T18:19
происшествия
казань
россия
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Крыша козырька магазина обвалилась в Казани на площади 75 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану."В 16.24 10 марта поступило сообщение о том, что в доме по улице Главная, 69 в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина, под обвалом, возможно, находятся люди. К месту направлены пожарные ПСЧ-71, кинологический расчет и спасатели", - говорится в сообщении.По прибытии подразделений установлено, что произошло обрушение пристроенного козырька к зданию на площади 75 квадратных метров. Идут работы по разбору завалов."По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечает ведомство.В региональном главке МЧС уточнили, что в ходе обследования места происшествия люди под завалами не обнаружены. Пострадавших нет. К разбору завалов приступила тяжелая техника от управляющей компании и подрядной организации.
https://ria.ru/20230912/obrushenie-1895923051.html
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казань
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происшествия, казань, россия, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, Советский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани обвалилась крыша козырька магазина

В Казани обвалилась крыша козырька магазина, пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/TelegramМесто происшествия, где у одного из магазинов обвалилась крыша в Казани. 10 марта 2024
Место происшествия, где у одного из магазинов обвалилась крыша в Казани. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/Telegram
Место происшествия, где у одного из магазинов обвалилась крыша в Казани. 10 марта 2024
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Крыша козырька магазина обвалилась в Казани на площади 75 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
«
"В 16.24 10 марта поступило сообщение о том, что в доме по улице Главная, 69 в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина, под обвалом, возможно, находятся люди. К месту направлены пожарные ПСЧ-71, кинологический расчет и спасатели", - говорится в сообщении.
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По прибытии подразделений установлено, что произошло обрушение пристроенного козырька к зданию на площади 75 квадратных метров. Идут работы по разбору завалов.
«
"По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечает ведомство.
В региональном главке МЧС уточнили, что в ходе обследования места происшествия люди под завалами не обнаружены. Пострадавших нет. К разбору завалов приступила тяжелая техника от управляющей компании и подрядной организации.
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ПроисшествияКазаньРоссияСоветский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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