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В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии - РИА Новости, 10.03.2024
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал создаваемый Францией новый альянс стран, готовых... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:40
2024-03-10T11:40
2024-03-10T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал создаваемый Францией новый альянс стран, готовых ввести войска на территорию Украины, актом агрессии. Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша. "Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Макрону следовало бы вспомнить, чем закончился поход на Россию Наполеона в 1812 году и где потом оказались российские войска. "Макрон является марионеткой в руках США и пытается создать напряженность в Европе. Призываю европейских политиков образумить Макрона и не позволить втянуть себя в провокацию и авантюру", - сказал Гемпель.
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РИА Новости
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в мире, франция, россия, сша, юрий гемпель
В мире, Франция, Россия, США, Юрий Гемпель
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
Гемпель назвал создание альянса, готового ввести войска на Украину, агрессией
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал создаваемый Францией новый альянс стран, готовых ввести войска на территорию Украины, актом агрессии.
Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.
В Крыму причислили к врагам четырех западных лидеров
"Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, Макрону следовало бы вспомнить, чем закончился поход на Россию
Наполеона в 1812 году и где потом оказались российские войска.
"Макрон является марионеткой в руках США
и пытается создать напряженность в Европе
. Призываю европейских политиков образумить Макрона и не позволить втянуть себя в провокацию и авантюру", - сказал Гемпель.
Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину