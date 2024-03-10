https://ria.ru/20240310/krym-1932126513.html

В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии

В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии - РИА Новости, 10.03.2024

В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал создаваемый Францией новый альянс стран, готовых... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:40

2024-03-10T11:40

2024-03-10T11:40

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франция

россия

сша

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал создаваемый Францией новый альянс стран, готовых ввести войска на территорию Украины, актом агрессии. Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша. "Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Макрону следовало бы вспомнить, чем закончился поход на Россию Наполеона в 1812 году и где потом оказались российские войска. "Макрон является марионеткой в руках США и пытается создать напряженность в Европе. Призываю европейских политиков образумить Макрона и не позволить втянуть себя в провокацию и авантюру", - сказал Гемпель.

https://ria.ru/20240310/vragi-1932097845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, россия, сша, юрий гемпель