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Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели - РИА Новости, 10.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:07 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/krym-1932123368.html
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели - РИА Новости, 10.03.2024
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели
Крым в дни проведения выборов президента России посетят наблюдатели из многих стран мира, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:07
2024-03-10T11:07
выборы президента россии — 2024
политика
георгий мурадов
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
цик рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крым в дни проведения выборов президента России посетят наблюдатели из многих стран мира, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "В Крым приедут на выборы президента Российской Федерации наблюдатели и эксперты из многих стран мира", - сказал Мурадов РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, георгий мурадов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Георгий Мурадов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели

Мурадов: Крым на выборах президента посетят наблюдатели из многих стран мира

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента РФ
Символика предстоящих выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Символика предстоящих выборов президента РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крым в дни проведения выборов президента России посетят наблюдатели из многих стран мира, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"В Крым приедут на выборы президента Российской Федерации наблюдатели и эксперты из многих стран мира", - сказал Мурадов РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина перед монитором компьютера - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
9 марта, 03:29
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаГеоргий МурадовЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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