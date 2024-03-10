https://ria.ru/20240310/krym-1932123368.html

Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели

Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели - РИА Новости, 10.03.2024

Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели

Крым в дни проведения выборов президента России посетят наблюдатели из многих стран мира, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:07

2024-03-10T11:07

2024-03-10T11:07

выборы президента россии — 2024

политика

георгий мурадов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

цик рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крым в дни проведения выборов президента России посетят наблюдатели из многих стран мира, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "В Крым приедут на выборы президента Российской Федерации наблюдатели и эксперты из многих стран мира", - сказал Мурадов РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, георгий мурадов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф