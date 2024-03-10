https://ria.ru/20240310/krym-1932123368.html
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели - РИА Новости, 10.03.2024
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели
Крым в дни проведения выборов президента России посетят наблюдатели из многих стран мира, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:07
2024-03-10T11:07
2024-03-10T11:07
выборы президента россии — 2024
политика
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крым в дни проведения выборов президента России посетят наблюдатели из многих стран мира, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "В Крым приедут на выборы президента Российской Федерации наблюдатели и эксперты из многих стран мира", - сказал Мурадов РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, георгий мурадов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Георгий Мурадов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Крым на выборах президента посетят иностранные наблюдатели
Мурадов: Крым на выборах президента посетят наблюдатели из многих стран мира