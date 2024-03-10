https://ria.ru/20240310/kreyser-1932109843.html

Флагман Тихоокеанского флота отразил налет "противника" в Аравийском море

Флагман Тихоокеанского флота отразил налет "противника" в Аравийском море - РИА Новости, 10.03.2024

Флагман Тихоокеанского флота отразил налет "противника" в Аравийском море

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" в ходе учений в Аравийском море отразил воздушное нападение... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:57

2024-03-10T08:57

2024-03-10T08:57

безопасность

аравийское море

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" в ходе учений в Аравийском море отразил воздушное нападение истребительной авиации условного противника, сообщает ТОФ. "Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" отразил авианалёт истребителей условного противника в Аравийском море... По замыслу учения, ракетный крейсер, совершая переход морем, обнаружил воздушные цели, которые расчёты радиотехнической боевой части определили как военные самолёты условного противника. Артиллерийские расчёты ГРКР "Варяг" немедленно привели оружие в готовность к применению. Экипаж крейсера в целях недопущения захода на боевой курс "вражеских" истребителей нанёс удар по целям из артиллерийской установки АК-130 и зенитного ракетного комплекса "Оса-МА", - говорится в сообщении. После серии артиллерийских и ракетных ударов истребители "противника" были уничтожены. Цели были сымитированы электронным способом. Флагман ТОФ продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.

https://ria.ru/20240304/varyag-1930908301.html

https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html

аравийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, аравийское море, тихоокеанский флот вмф россии