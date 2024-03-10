https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

В лучших традициях нашего кино. Новый фильм о Донбассе "Позывной Пассажир"

В лучших традициях нашего кино. Новый фильм о Донбассе "Позывной Пассажир" - РИА Новости, 10.03.2024

В лучших традициях нашего кино. Новый фильм о Донбассе "Позывной Пассажир"

Историческое событие закрепляется в народной памяти, когда к нему обращается искусство. Новый фильм Ильи Казанкова "Позывной Пассажир" посвящен тому, как... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:00

2024-03-10T08:00

2024-03-10T08:05

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Историческое событие закрепляется в народной памяти, когда к нему обращается искусство. Новый фильм Ильи Казанкова "Позывной Пассажир" посвящен тому, как начиналась война в Донбассе. Это уже история, но она очень недавняя и еще далека от завершения. Картина выходит в прокат 14 марта.Одно из главных достоинств фильма — сценарий. За основу взяли роман Александра Проханова "Убийство городов", книгу для писателя важную и принципиальную. Поэтому с мотивацией героев, логичностью и реалистичностью событий здесь все в полном порядке. Но у поборников современной голливудской сценаристики, основанной на "арке героя" и "обязательном закрытии всех сюжетных линий", сведет скулы при просмотре: "Позывной Пассажир" сделан в лучших традициях классического отечественного кинематографа, где все на экране происходит не потому, что "так надо", а потому, что "так правильно". И то, что многие, казалось бы, необходимые сюжетные повороты предлагается домысливать зрителю, — еще одна важная черта картины: она намеренно вступает с нами в диалог, заставляя думать, переживать и перебирать в памяти только что увиденное.Писатель Николай Рябинин (Антон Шагин) весной 2015-го приезжает в Донбасс. Его брат отправился туда добровольцем и пропал без вести. Для Николая отыскать его — принципиально (нам очень быстро объяснят почему). Молодому человеку без какого-либо военного опыта предстоит отправиться в батальон, где служил брат, и попытаться выяснить хоть что-то о его судьбе. Городскому "тепличному" литератору придется столкнуться со всей суровостью фронтовой жизни. Здесь обращаются друг к другу не по именам, а по позывным, нет времени на пустые разговоры и желания строить призрачные надежды. Здесь есть задача, которую надо выполнить, причем любой ценой. Но при этом сохранить свою душу и человеческую цельность.Именно таким — абсолютно цельным — и предстает перед нами второй главный герой картины, комбат с позывным Курок (Виталий Кищенко). В ключевом эпизоде — разговоре по телефону с украинским командиром, оказавшимся его однокашником и приятелем по военному училищу, — он формулирует главный идеологический посыл фильма: "Запретили нам русский язык, растоптали, исковеркали… Вы — в ненависти, а мы — в любви. И в гневе. Но правда — с нами".Николай столкнется и с теми, кто "оттуда", с другой стороны. Те, другие, которых следует называть врагами, но кто когда-то был среди друзей и соотечественников, — тоже очень разные. Мы видим целую череду портретов с совершенно разной мотивацией: тут и одержимый фашист с татуировкой-свастикой, и солдат-призывник, просто выполняющий приказ, и хорошо обеспеченный командир, уверенный в том, что воюет бок о бок с НАТО и Европой. И самый страшный персонаж — безымянный головорез с натасканной на людей овчаркой. Ему просто нравится убивать, маньяк с легальным оружием. Собственно, он-то и сыграет одну из ключевых ролей во всем сюжете. Как и еще один антигерой, предатель Жила (Сергей Горобченко) — наемник, воюющий исключительно за деньги, чья решительность и отвага напрямую зависят от гонорара за сожженный танк или сбитый самолет.В каждого из этих героев поневоле веришь. Это касается даже второстепенных персонажей, сыгранных именитыми актерами: водителя, курсирующего "за ленточку и обратно" (Владимир Стеклов); отца главного героя, который сам готов отправиться искать сына, несмотря на возраст (Александр Михайлов); еще одного командира — однорукого Марса (Алексей Шевченков), о нем ходят слухи, что он "заговоренный" и его пуля не берет; великана-добряка Гомера (Алексей Дмитриев), трогательно заботящегося и о сослуживцах, и о детях, тоже втянутых в мясорубку войны.А еще одним героем этого фильма становится чудо — вернее, целая череда чудес, которые словно хранят Николая. За основной его задачей — найти пропавшего брата — вдруг вырисовываются иные, глобальные цели. Молодой писатель, попавший на войну, должен рассказать нам о ней, иначе и быть не может. Именно поэтому эта история так принципиальна для Александра Проханова: "Все персонажи — я сам, так или иначе. Вот образ старого писателя, который прошел все эти бесконечные войны, но сейчас остановлен своей немощью и не может ехать на эту войну, — это я сам. Поскольку я действительно сам не могу поехать, я посылаю туда свое молодое глубинное "я" и своих детей: оба моих сына были в Донбассе. И Рябинин молодой — это я молодой. Я тоже в свое время отправился в странствие, первая моя книга называлась "Иду в путь мой", и этот путь познания продолжается до сих пор. Как и путь моего героя — от московских элитарных посиделок, вечеринок — туда, в кромешную донбасскую войну…"Не менее принципиальна она и для других создателей картины. "Когда началась специальная военная операция, очень хотел помочь своей стране, как бы пафосно это ни звучало. Но чем я могу быть полезен? В армии не служил, автомат держать не умею, то есть там я бесполезен. Но я умею снимать кино. И я принялся искать материал на эту тему, в поддержку, в объяснение, потому что очень много было вопросов от общества: а зачем началось, а почему, для чего все это? И в поисках материала наткнулся на книжку Александра Андреевича Проханова "Убийство городов". Прочитал и понял: вот оно, здесь есть соль!.." — отмечает продюсер фильма Максим Королев.И эта принципиальность, передавшаяся от создателей к героям картины, конечно же, видна зрителю. Теперь у нас есть кино о Донбассе, которое оставляет тяжелое, но глубокое послевкусие. А главное — дает понимание произошедшего, раскрывает суть событий.

https://ria.ru/20240305/petrenko-1929505497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино, антон шагин, владимир стеклов, александр проханов, что посмотреть , донбасс