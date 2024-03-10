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На Камчатке объявили угрозу схода лавин - РИА Новости, 10.03.2024
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06:48 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/kamchatka-1932101940.html
На Камчатке объявили угрозу схода лавин
На Камчатке объявили угрозу схода лавин - РИА Новости, 10.03.2024
На Камчатке объявили угрозу схода лавин
Лавинная опасность объявлена в горах на Камчатке из-за подхода циклона, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T06:48
2024-03-10T06:48
камчатка
происшествия
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар – РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в горах на Камчатке из-за подхода циклона, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "По 11 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Циклон будет оказывать влияние на большую территорию Камчатского края до 11 марта включительно. Пройдет снег, местами от умеренного до сильного, усилится ветер.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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камчатка, происшествия, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Происшествия, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке объявили угрозу схода лавин

МЧС по Камчатскому краю объявило лавинную угрозу в горах из-за подхода циклона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар – РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в горах на Камчатке из-за подхода циклона, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"По 11 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении.
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Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
Циклон будет оказывать влияние на большую территорию Камчатского края до 11 марта включительно. Пройдет снег, местами от умеренного до сильного, усилится ветер.
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