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В результате протестов в Израиле задержали 16 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
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01:34 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/izrail-1932091166.html
В результате протестов в Израиле задержали 16 человек, сообщили СМИ
В результате протестов в Израиле задержали 16 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
В результате протестов в Израиле задержали 16 человек, сообщили СМИ
Шестнадцать человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле, сообщает газета Haaretz со ссылкой на полицию. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T01:34
2024-03-10T01:34
израиль
россия
тель-авив
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле, сообщает газета Haaretz со ссылкой на полицию. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сотни активистов собрались на митинг против правительства Израиля в центре Тель-Авива, конная полиция разгоняла антиправительственных активистов с центрального шоссе города. "Шестнадцать человек были задержаны на демонстрациях против правительства (премьер-министра Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху, которые прошли по всему Израилю, в том числе в (городах - ред.) Хайфа, Беэр-Шева, Кесария и в Тель-Авиве", - говорится в материале газеты. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 7 октября и последующей эскалации конфликта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240225/poteri-1929378800.html
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израиль, россия, тель-авив, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В результате протестов в Израиле задержали 16 человек, сообщили СМИ

Haaretz: полиция Израиля задержала 16 участников антиправительственных протестов

© AP Photo / Oded BaliltyПолицейские в Тель-Авиве
Полицейские в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Полицейские в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле, сообщает газета Haaretz со ссылкой на полицию.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сотни активистов собрались на митинг против правительства Израиля в центре Тель-Авива, конная полиция разгоняла антиправительственных активистов с центрального шоссе города.
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"Шестнадцать человек были задержаны на демонстрациях против правительства (премьер-министра Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху, которые прошли по всему Израилю, в том числе в (городах - ред.) Хайфа, Беэр-Шева, Кесария и в Тель-Авиве", - говорится в материале газеты.
В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 7 октября и последующей эскалации конфликта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияТель-АвивБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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