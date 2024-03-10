https://ria.ru/20240310/ispaniya-1932148567.html

Россия никогда не вмешивалась в дела Каталонии, заявил посол Клименко

Россия никогда не вмешивалась в дела Каталонии, заявил посол Клименко - РИА Новости, 10.03.2024

Россия никогда не вмешивалась в дела Каталонии, заявил посол Клименко

Посол РФ в Испании Юрий Клименко заявил новостному агентству Europa Press, что Россия никогда не вмешивалась в дела Каталонии, а также назвал "необоснованными"... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:04

2024-03-10T15:04

2024-03-10T15:04

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Посол РФ в Испании Юрий Клименко заявил новостному агентству Europa Press, что Россия никогда не вмешивалась в дела Каталонии, а также назвал "необоснованными" обвинения в якобы контактах граждан РФ с каталонскими сепаратистами. Ранее Europa Press с ссылкой на постановление суда сообщало, что суд Испании, расследующий дело о каталонском сепаратистском движении "Демократическое Цунами" (Tsunami Democràtic), обратился в генеральный комиссариат информации национальной полиции с просьбой предоставить ему всю информацию о якобы "российских шпионах", связанных с каталонскими сепаратистами. Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании. "Россия никогда не вмешивалась в ситуацию в Каталонии и всегда была заинтересована в ее полной нормализации и сохранении территориальной целостности Испании", - заявил посол агентству. Отвечая письменно на вопрос Europa Press, Клименко заявил агентству, что Москва "не располагает такой информацией" по якобы контактам и личным отношениям высших должностных лиц правительства Каталонии с российскими гражданами и властями. "Мы считаем абсолютно неприемлемыми необоснованные заявления и обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве, исходящие от различных испанских СМИ", - написал Клименко в ответ на вопросы Europa Press. Движение "Демократическое Цунами" возникло в 2019 году после объявления приговоров ряду каталонских политических лидеров, поддержавших идею отделения региона от Испании и причастных к организации незаконного референдума о независимости автономного сообщества 2017 года. Восьмого февраля европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения. В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того, чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html

https://ria.ru/20210911/kataloniya-1749703796.html

https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html

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Дарья Буймова

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