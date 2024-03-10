https://ria.ru/20240310/iran-1932134775.html

В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания

В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания - РИА Новости, 10.03.2024

В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания

Взрыв в двухэтажном доме на улице Рей произошёл в иранской столице, взрыв послужил причиной разрушения соседнего здания, под завалами могут находиться люди,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:04

2024-03-10T13:04

2024-03-10T13:04

в мире

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Взрыв в двухэтажном доме на улице Рей произошёл в иранской столице, взрыв послужил причиной разрушения соседнего здания, под завалами могут находиться люди, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки. Его слова приводит агентство Mehr."Мощный взрыв прогремел в двухэтажном здании на улице Рей... Он повлек за собой разрушение этого и соседнего зданий, в данный момент на месте (происшествия - ред.) работают пожарные", - заявил Малеки. Малеки не исключил возможности нахождения людей под завалами. Агентство не сообщает причины произошедшего.

https://ria.ru/20240118/iran-1921978211.html

https://ria.ru/20240202/ssha-1924985618.html

тегеран (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город)