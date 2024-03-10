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В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания - РИА Новости, 10.03.2024
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13:04 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/iran-1932134775.html
В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания
В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания - РИА Новости, 10.03.2024
В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания
Взрыв в двухэтажном доме на улице Рей произошёл в иранской столице, взрыв послужил причиной разрушения соседнего здания, под завалами могут находиться люди,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:04
2024-03-10T13:04
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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Взрыв в двухэтажном доме на улице Рей произошёл в иранской столице, взрыв послужил причиной разрушения соседнего здания, под завалами могут находиться люди, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки. Его слова приводит агентство Mehr."Мощный взрыв прогремел в двухэтажном здании на улице Рей... Он повлек за собой разрушение этого и соседнего зданий, в данный момент на месте (происшествия - ред.) работают пожарные", - заявил Малеки. Малеки не исключил возможности нахождения людей под завалами. Агентство не сообщает причины произошедшего.
https://ria.ru/20240118/iran-1921978211.html
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в мире, тегеран (город)
В мире, Тегеран (город)
В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания

В Тегеране в двухэтажном доме на улице Рей прогремел взрыв

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Взрыв в двухэтажном доме на улице Рей произошёл в иранской столице, взрыв послужил причиной разрушения соседнего здания, под завалами могут находиться люди, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки. Его слова приводит агентство Mehr.
"Мощный взрыв прогремел в двухэтажном здании на улице Рей... Он повлек за собой разрушение этого и соседнего зданий, в данный момент на месте (происшествия - ред.) работают пожарные", - заявил Малеки.
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Малеки не исключил возможности нахождения людей под завалами.
Агентство не сообщает причины произошедшего.
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