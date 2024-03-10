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Иран осудил Канаду за санкции против чиновников - РИА Новости, 10.03.2024
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00:13 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/iran-1932087190.html
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников - РИА Новости, 10.03.2024
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу осудил канадские власти за введенные санкции в отношении двух иранских чиновников. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T00:13
2024-03-10T00:13
иран
канада
оттава
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу осудил канадские власти за введенные санкции в отношении двух иранских чиновников. Накануне, в Международный женский день, глава МИД Канады заявил о введение санкций против двух иранский чиновников – Масуда Дорости и Зохры Эллахиян, "за их участие в насильственных репрессиях против граждан Ирана, направленных, в частности, против женщин". "Представитель Министерства иностранных дел решительно осудил недавние действия канадского правительства по введению санкций против Масуда Дорости, главы Тегеранского метрополитена, а также Зохры Элахиян, депутата иранского парламента", - говорится в сообщении. Дорости внесен в список санкций за поддержку и соблюдение закона об обязательном ношении хиджаба в общественном транспорте. Эллахиян – "за ее поддержку смертной казни против протестующих, участвовавших в протестах осени 2022 года под слоганом "Женщины, жизнь, свобода". Обоим чиновникам запрещен въезд в Канаду. Глава МИД Канады Мелани Жоли также заявила, что Оттава продолжит поддерживать иранский народ в его борьбе против властей республики. Актуальность женского вопроса, в частности соблюдение прав женщин, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html
https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html
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иран, канада, оттава, мелани жоли, в мире
Иран, Канада, Оттава, Мелани Жоли, В мире
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников

МИД Ирана осудил власти Канады за санкции против двух чиновников

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу осудил канадские власти за введенные санкции в отношении двух иранских чиновников.
Накануне, в Международный женский день, глава МИД Канады заявил о введение санкций против двух иранский чиновников – Масуда Дорости и Зохры Эллахиян, "за их участие в насильственных репрессиях против граждан Ирана, направленных, в частности, против женщин".
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"Представитель Министерства иностранных дел решительно осудил недавние действия канадского правительства по введению санкций против Масуда Дорости, главы Тегеранского метрополитена, а также Зохры Элахиян, депутата иранского парламента", - говорится в сообщении.
Дорости внесен в список санкций за поддержку и соблюдение закона об обязательном ношении хиджаба в общественном транспорте. Эллахиян – "за ее поддержку смертной казни против протестующих, участвовавших в протестах осени 2022 года под слоганом "Женщины, жизнь, свобода". Обоим чиновникам запрещен въезд в Канаду. Глава МИД Канады Мелани Жоли также заявила, что Оттава продолжит поддерживать иранский народ в его борьбе против властей республики.
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Актуальность женского вопроса, в частности соблюдение прав женщин, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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