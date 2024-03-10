https://ria.ru/20240310/iran-1932087190.html
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников - РИА Новости, 10.03.2024
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу осудил канадские власти за введенные санкции в отношении двух иранских чиновников. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T00:13
2024-03-10T00:13
2024-03-10T00:13
иран
канада
оттава
мелани жоли
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу осудил канадские власти за введенные санкции в отношении двух иранских чиновников. Накануне, в Международный женский день, глава МИД Канады заявил о введение санкций против двух иранский чиновников – Масуда Дорости и Зохры Эллахиян, "за их участие в насильственных репрессиях против граждан Ирана, направленных, в частности, против женщин". "Представитель Министерства иностранных дел решительно осудил недавние действия канадского правительства по введению санкций против Масуда Дорости, главы Тегеранского метрополитена, а также Зохры Элахиян, депутата иранского парламента", - говорится в сообщении. Дорости внесен в список санкций за поддержку и соблюдение закона об обязательном ношении хиджаба в общественном транспорте. Эллахиян – "за ее поддержку смертной казни против протестующих, участвовавших в протестах осени 2022 года под слоганом "Женщины, жизнь, свобода". Обоим чиновникам запрещен въезд в Канаду. Глава МИД Канады Мелани Жоли также заявила, что Оттава продолжит поддерживать иранский народ в его борьбе против властей республики. Актуальность женского вопроса, в частности соблюдение прав женщин, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html
https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html
https://ria.ru/20240227/indiya-1929704648.html
иран
канада
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, канада, оттава, мелани жоли, в мире
Иран, Канада, Оттава, Мелани Жоли, В мире
Иран осудил Канаду за санкции против чиновников
МИД Ирана осудил власти Канады за санкции против двух чиновников
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу осудил канадские власти за введенные санкции в отношении двух иранских чиновников.
Накануне, в Международный женский день, глава МИД Канады заявил о введение санкций против двух иранский чиновников – Масуда Дорости и Зохры Эллахиян, "за их участие в насильственных репрессиях против граждан Ирана, направленных, в частности, против женщин".
Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране
"Представитель Министерства иностранных дел решительно осудил недавние действия канадского правительства по введению санкций против Масуда Дорости, главы Тегеранского метрополитена, а также Зохры Элахиян, депутата иранского парламента", - говорится в сообщении.
Дорости внесен в список санкций за поддержку и соблюдение закона об обязательном ношении хиджаба в общественном транспорте. Эллахиян – "за ее поддержку смертной казни против протестующих, участвовавших в протестах осени 2022 года под слоганом "Женщины, жизнь, свобода". Обоим чиновникам запрещен въезд в Канаду. Глава МИД Канады Мелани Жоли
также заявила, что Оттава
продолжит поддерживать иранский народ в его борьбе против властей республики.
В Турции испугались проблем из-за санкций, введенных против России
Актуальность женского вопроса, в частности соблюдение прав женщин, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля
и Саудовской Аравией
, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза