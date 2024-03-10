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При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 10.03.2024 (обновлено: 07:33 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932103516.html
При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода
При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода - РИА Новости, 10.03.2024
При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода
Сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T07:32
2024-03-10T07:33
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
в мире
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА ранения получили сотрудники комбината "Никитовский хлеб", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, В мире
При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода

Мэр Горловки Приходько: при атаке БПЛА ВСУ пострадали сотрудники хлебозавода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА ранения получили сотрудники комбината "Никитовский хлеб", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтиролВ мире
 
 
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