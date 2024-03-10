https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932103516.html

При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода

При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода - РИА Новости, 10.03.2024

При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода

Сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T07:32

2024-03-10T07:32

2024-03-10T07:33

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА ранения получили сотрудники комбината "Никитовский хлеб", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

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донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, в мире