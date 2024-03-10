https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932099057.html

ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 10.03.2024

ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T05:32

2024-03-10T05:32

2024-03-10T05:32

горловка

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сцкк

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 02.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20240310/obstrel-1932087481.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика, в мире