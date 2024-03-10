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ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 10.03.2024
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05:32 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932099057.html
ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T05:32
2024-03-10T05:32
горловка
украина
сцкк
стирол
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 02.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
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горловка
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горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика, в мире
Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, В мире
ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку

СЦКК: ВСУ ночью сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ
Сотрудник СК РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник СК РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 02.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
00:16
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
 
ГорловкаУкраинаСЦККСтиролДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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