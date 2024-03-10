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В ДНР в первый день голосования явка избирателей составила 22 процента - РИА Новости, 10.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:46 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/golosovanie-1932198691.html
В ДНР в первый день голосования явка избирателей составила 22 процента
В ДНР в первый день голосования явка избирателей составила 22 процента - РИА Новости, 10.03.2024
В ДНР в первый день голосования явка избирателей составила 22 процента
В ДНР завершился первый день досрочного голосования на выборах президента России, явка избирателей составила 22,14 процента, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T22:46
2024-03-10T22:46
выборы президента россии — 2024
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
россия
владимир высоцкий (автор песен)
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В ДНР завершился первый день досрочного голосования на выборах президента России, явка избирателей составила 22,14 процента, передает корреспондент РИА новости. "Сегодня завершился первый день общего, досрочного голосования. Я напомню, что сегодня у нас начали голосовать абсолютно все избирательные участки по всей территории ДНР. По итогам сегодняшнего дня я могу сказать, что явка составила 22,14 процента", - заявил в ходе ежедневного брифинга председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. Он добавил, что члены 653 избирательных комиссий выехали на проведение голосования на придомовых территориях. Из них 626 комиссий, сформированные на стационарных участках, и 27 - временные участковые избирательные комиссии, обеспечивающие голосование. "Более того, мы сформировали для обеспечения избирательных прав жителей города Авдеевки еще одну временную участковую избирательную комиссию. И, кстати, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность и благодарность членам общественного движения Донецкая Республика, которые выехали непосредственно в Авдеевку и оказали нам содействие в установлении численности жителей Авдеевки, проживающих и находящихся в данный момент времени непосредственно в самом городе," - подчеркнул Высоцкий. В воскресенье, 10 марта, в ДНР стартовал первый день полномасштабного досрочного голосования в выборах президента России. Ранее, как заявлял РИА Новости Высоцкий, досрочное голосование в ДНР началось 25 февраля 2024 года. Оно проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, что вызвано вопросами обеспечения безопасности. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, россия, владимир высоцкий (автор песен), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Владимир Высоцкий (автор песен), Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
В ДНР в первый день голосования явка избирателей составила 22 процента

В ДНР в первый день досрочного голосования явка избирателей составила 22,14%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии оформляет документы жительнице города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
Член избирательной комиссии оформляет документы жительнице города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Член избирательной комиссии оформляет документы жительнице города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В ДНР завершился первый день досрочного голосования на выборах президента России, явка избирателей составила 22,14 процента, передает корреспондент РИА новости.
«
"Сегодня завершился первый день общего, досрочного голосования. Я напомню, что сегодня у нас начали голосовать абсолютно все избирательные участки по всей территории ДНР. По итогам сегодняшнего дня я могу сказать, что явка составила 22,14 процента", - заявил в ходе ежедневного брифинга председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
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Он добавил, что члены 653 избирательных комиссий выехали на проведение голосования на придомовых территориях. Из них 626 комиссий, сформированные на стационарных участках, и 27 - временные участковые избирательные комиссии, обеспечивающие голосование.
«
"Более того, мы сформировали для обеспечения избирательных прав жителей города Авдеевки еще одну временную участковую избирательную комиссию. И, кстати, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность и благодарность членам общественного движения Донецкая Республика, которые выехали непосредственно в Авдеевку и оказали нам содействие в установлении численности жителей Авдеевки, проживающих и находящихся в данный момент времени непосредственно в самом городе," - подчеркнул Высоцкий.
В воскресенье, 10 марта, в ДНР стартовал первый день полномасштабного досрочного голосования в выборах президента России. Ранее, как заявлял РИА Новости Высоцкий, досрочное голосование в ДНР началось 25 февраля 2024 года. Оно проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, что вызвано вопросами обеспечения безопасности.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024В миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаРоссияВладимир Высоцкий (автор песен)Леонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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