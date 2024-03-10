В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России
Происшествий на голосовании на выборах президента России в Буркина-Фасо не было
© РИА НовостиДосрочное выездное голосование на выборах президента России в Буркина-Фасо
© РИА Новости
Досрочное выездное голосование на выборах президента России в Буркина-Фасо
УАГАДУГУ, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в столице африканского государства Буркина-Фасо без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
"Десятого марта... в Уагадугу, (столице - ред.) Буркина-Фасо, состоялось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации... Члены участковой избирательной комиссии, руководствуясь необходимостью предоставления возможности проголосовать каждому находящемуся в Буркина-Фасо российскому гражданину, организовали в помещении недавно открытого здания посольства полноценный временный избирательный участок, проработавший с 8.00 до 18.00 по местному времени", - рассказал РИА Новости советник посольства РФ в Буркина-Фасо Василий Золотухин.
Участок для голосования закрылся в 18.00 (21.00 мск.) Охрану обеспечивала полиция Буркина-Фасо. Голосование прошло без происшествий.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.