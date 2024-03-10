https://ria.ru/20240310/golosovanie-1932197081.html

В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России

В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024

В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России

Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в столице африканского государства Буркина-Фасо без происшествий, передает... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T22:31

2024-03-10T22:31

2024-03-10T22:31

выборы президента россии — 2024

в мире

буркина-фасо

россия

уагадугу

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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УАГАДУГУ, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в столице африканского государства Буркина-Фасо без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. "Десятого марта... в Уагадугу, (столице - ред.) Буркина-Фасо, состоялось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации... Члены участковой избирательной комиссии, руководствуясь необходимостью предоставления возможности проголосовать каждому находящемуся в Буркина-Фасо российскому гражданину, организовали в помещении недавно открытого здания посольства полноценный временный избирательный участок, проработавший с 8.00 до 18.00 по местному времени", - рассказал РИА Новости советник посольства РФ в Буркина-Фасо Василий Золотухин. Участок для голосования закрылся в 18.00 (21.00 мск.) Охрану обеспечивала полиция Буркина-Фасо. Голосование прошло без происшествий. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, буркина-фасо, россия, уагадугу, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф