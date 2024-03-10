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В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:31 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/golosovanie-1932197081.html
В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России
В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024
В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России
Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в столице африканского государства Буркина-Фасо без происшествий, передает... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T22:31
2024-03-10T22:31
выборы президента россии — 2024
в мире
буркина-фасо
россия
уагадугу
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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УАГАДУГУ, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в столице африканского государства Буркина-Фасо без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. "Десятого марта... в Уагадугу, (столице - ред.) Буркина-Фасо, состоялось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации... Члены участковой избирательной комиссии, руководствуясь необходимостью предоставления возможности проголосовать каждому находящемуся в Буркина-Фасо российскому гражданину, организовали в помещении недавно открытого здания посольства полноценный временный избирательный участок, проработавший с 8.00 до 18.00 по местному времени", - рассказал РИА Новости советник посольства РФ в Буркина-Фасо Василий Золотухин. Участок для голосования закрылся в 18.00 (21.00 мск.) Охрану обеспечивала полиция Буркина-Фасо. Голосование прошло без происшествий. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
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в мире, буркина-фасо, россия, уагадугу, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Буркина-Фасо, Россия, Уагадугу, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Уагадугу завершилось досрочное голосование на выборах президента России

Происшествий на голосовании на выборах президента России в Буркина-Фасо не было

© РИА НовостиДосрочное выездное голосование на выборах президента России в Буркина-Фасо
Досрочное выездное голосование на выборах президента России в Буркина-Фасо
© РИА Новости
Досрочное выездное голосование на выборах президента России в Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
УАГАДУГУ, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в столице африканского государства Буркина-Фасо без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
"Десятого марта... в Уагадугу, (столице - ред.) Буркина-Фасо, состоялось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации... Члены участковой избирательной комиссии, руководствуясь необходимостью предоставления возможности проголосовать каждому находящемуся в Буркина-Фасо российскому гражданину, организовали в помещении недавно открытого здания посольства полноценный временный избирательный участок, проработавший с 8.00 до 18.00 по местному времени", - рассказал РИА Новости советник посольства РФ в Буркина-Фасо Василий Золотухин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Участок для голосования закрылся в 18.00 (21.00 мск.) Охрану обеспечивала полиция Буркина-Фасо. Голосование прошло без происшествий.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
 
Выборы президента России — 2024В миреБуркина-ФасоРоссияУагадугуНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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