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Досрочное голосование началось в приграничном белгородском поселке - РИА Новости, 10.03.2024
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16:46 10.03.2024 (обновлено: 16:53 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/golosovanie-1932160419.html
Досрочное голосование началось в приграничном белгородском поселке
Досрочное голосование началось в приграничном белгородском поселке - РИА Новости, 10.03.2024
Досрочное голосование началось в приграничном белгородском поселке
Досрочное голосование на выборах президента РФ в воскресенье началось в приграничном поселке Октябрьский Белгородского района, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:46
2024-03-10T16:53
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ в воскресенье началось в приграничном поселке Октябрьский Белгородского района, рассказала РИА Новости заместитель главы администрации поселения Октябрьский Светлана Стребкова. Ранее сообщалось, что "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей" региональным избиркомом принято решение с 10 по 14 марта провести в девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование на выборах президента. Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции. "У нас на территории пяти участковых избирательных комиссий, которые начали свою работу с сегодняшнего дня, с 10 по 14 число, проводится досрочное голосование в соответствии с постановлением ЦИК Белгородской области, так как мы являемся приграничной территорией. Все это организовано в целях безопасности, прежде всего. Но и для комфорта наших избирателей", - сказала она. Стребкова добавила, что участковые избирательные комиссии завершили обработку бюллетеней и приняли все необходимые меры для начала досрочного голосования. Члены избирательных комиссий готовы выходить на территорию для проведения досрочного голосования. Группы членов комиссий организованы в соответствии с количеством избирательных ящиков и отправляются на досрочное голосование. По ее словам, примерно 50% избирателей изъявили желание проголосовать досрочно. "Члены избирательной комиссии будут заходить и стучаться в каждый дом и предлагать людям досрочно проголосовать. Ограничения будут только для тех, кто подал заявление на дистанционное электронное голосование. Эти граждане выбрали такой способ голосования, и сейчас при досрочном голосовании они не смогут (проголосовать)", - подчеркнула Стребкова. Другие граждане, желающие проголосовать на избирательных участках, смогут сделать это с 15 по 17 числа, уточнила она. Жительница поселка Октябрьский Татьяна Соколова отметила, что досрочное голосование на дому очень удобно пожилым людям. "Мы всегда ходили на избирательный участок, но в этом году в силу сложившихся обстоятельств приходится это делать на дому… Когда объявили досрочное голосование на дому мы, если честно, даже обрадовались", - рассказала пенсионерка. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Досрочное голосование в приграничье Белгородской области
Досрочное голосование на выборах президента началось в приграничье Белгородской области.
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политика, октябрьский, россия, белгородская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Политика, Октябрьский, Россия, Белгородская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Досрочное голосование началось в приграничном белгородском поселке

В белгородском приграничном поселке Октябрьский началось досрочное голосование

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ в воскресенье началось в приграничном поселке Октябрьский Белгородского района, рассказала РИА Новости заместитель главы администрации поселения Октябрьский Светлана Стребкова.
Ранее сообщалось, что "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей" региональным избиркомом принято решение с 10 по 14 марта провести в девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование на выборах президента. Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции.
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"У нас на территории пяти участковых избирательных комиссий, которые начали свою работу с сегодняшнего дня, с 10 по 14 число, проводится досрочное голосование в соответствии с постановлением ЦИК Белгородской области, так как мы являемся приграничной территорией. Все это организовано в целях безопасности, прежде всего. Но и для комфорта наших избирателей", - сказала она.
Стребкова добавила, что участковые избирательные комиссии завершили обработку бюллетеней и приняли все необходимые меры для начала досрочного голосования. Члены избирательных комиссий готовы выходить на территорию для проведения досрочного голосования. Группы членов комиссий организованы в соответствии с количеством избирательных ящиков и отправляются на досрочное голосование. По ее словам, примерно 50% избирателей изъявили желание проголосовать досрочно.
"Члены избирательной комиссии будут заходить и стучаться в каждый дом и предлагать людям досрочно проголосовать. Ограничения будут только для тех, кто подал заявление на дистанционное электронное голосование. Эти граждане выбрали такой способ голосования, и сейчас при досрочном голосовании они не смогут (проголосовать)", - подчеркнула Стребкова.
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Другие граждане, желающие проголосовать на избирательных участках, смогут сделать это с 15 по 17 числа, уточнила она.
Жительница поселка Октябрьский Татьяна Соколова отметила, что досрочное голосование на дому очень удобно пожилым людям. "Мы всегда ходили на избирательный участок, но в этом году в силу сложившихся обстоятельств приходится это делать на дому… Когда объявили досрочное голосование на дому мы, если честно, даже обрадовались", - рассказала пенсионерка.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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