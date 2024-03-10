https://ria.ru/20240310/germaniya-1932104317.html

Постпред Крыма обвинил Германию в вероломстве

Постпред Крыма обвинил Германию в вероломстве - РИА Новости, 10.03.2024

Постпред Крыма обвинил Германию в вероломстве

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вероломством политику Германии в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T07:40

2024-03-10T07:40

2024-03-10T07:40

россия

украина

германия

георгий мурадов

олаф шольц

владимир путин

оон

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вероломством политику Германии в отношении российского полуострова. "Обсуждаемые представителями бундестага угрозы покушения на Крымский мост, который для нас является дорогой жизни, вызывают негодование и возмущение у крымчан, которые расценивают непризнание официальным Берлином воссоединения Крыма с Россией как вероломство и черную неблагодарность. Россия признала воссоединение Германии. Так чем же воссоединение немцев отличается от воссоединения русских?" - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, Германия, согласно договору "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 1990 года, обязалась вести дружественную политику и не создавать угрозу безопасности России. "Сейчас немецкие власти всё делают наоборот, причем агрессивно. Поэтому логично, что крымская общественность уже требует денонсировать заключенный ранее договор, что поставит под вопрос легитимность территориальной целостности нынешней Германии", - подчеркнул Мурадов. По его словам, сейчас тема денонсации договора активно обсуждается российскими экспертами и журналистами на ведущих телеканалах страны, а значит, укореняется в общественном сознании. "Не завидую немцам, если среди сбитых в крымском небе ракет окажется их "Таурус", - подчеркнул постпред. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Однако главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

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https://ria.ru/20240310/vragi-1932097845.html

https://ria.ru/20240302/sholts-1930701913.html

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

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россия, украина, германия, георгий мурадов, олаф шольц, владимир путин, оон, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире