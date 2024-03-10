https://ria.ru/20240310/general-1932098008.html

Украинский генерал призвал прятаться в укрытии и бесследно исчез

Украинский генерал призвал прятаться в укрытии и бесследно исчез - РИА Новости, 10.03.2024

Украинский генерал призвал прятаться в укрытии и бесследно исчез

Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным "Марсель" перестал публиковать сообщения в своем Telegram-канале после... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T04:26

2024-03-10T04:26

2024-03-10T05:30

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украина

харьков

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным "Марсель" перестал публиковать сообщения в своем Telegram-канале после того, как еще 17 февраля призвал прятаться в укрытии на фоне воздушной тревоги.Днем 17 февраля украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове."Харьков и область: идем в укрытие!" — написал Мельник в тот день.Пользователи Сети заметили, что генерал, ранее активно публиковавший сообщения в своем канале, не написал после этого ни слова. Отсутствуют с тех пор о нем упоминания и в украинской прессе.Мельник был назначен начальником Харьковского гарнизона в августе 2021 года.

https://ria.ru/20240305/taktika-1931310849.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

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