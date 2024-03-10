https://ria.ru/20240310/gagarin-1932111654.html

В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину

В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину - РИА Новости, 10.03.2024

В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину

В день 90-летия со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина состоялось торжественное открытие памятника в 9-й школе Мелитополя. В церемонии приняли... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:10

2024-03-10T09:10

2024-03-10T20:10

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В день 90-летия со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина состоялось торжественное открытие памятника в 9-й школе Мелитополя. В церемонии приняли участие летчик-космонавт РФ, Герой России, президент "Центра космонавтики и авиации на ВДНХ" и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Федор Юрчихин, а также представители администрации Запорожской области и школьники. Девятого марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта в истории человечества. "Какими бы времена ни были, мальчишки и девчонки должны мечтать", - сказал Юрчихин. Космонавт отметил, что бюст Гагарину установлен во дворе школы, где он будет вдохновлять учеников на новые свершения и напоминать им о важности мечты. "Бюст Гагарина будет каждое утро на вас смотреть, а каждый раз, когда вы уходите из школы, он будет спрашивать, как вы провели этот день", - добавил Юрчихин.Бюст Гагарина был установлен по инициативе Федора Юрчихина при поддержке губернатора Запорожской области.

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931972037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мелитополь, земля, юрий гагарин (космонавт), федор юрчихин, владимир путин, центр "космонавтика и авиация"