https://ria.ru/20240310/gagarin-1932111654.html
В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину
В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину - РИА Новости, 10.03.2024
В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину
В день 90-летия со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина состоялось торжественное открытие памятника в 9-й школе Мелитополя. В церемонии приняли... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:10
2024-03-10T09:10
2024-03-10T20:10
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В день 90-летия со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина состоялось торжественное открытие памятника в 9-й школе Мелитополя. В церемонии приняли участие летчик-космонавт РФ, Герой России, президент "Центра космонавтики и авиации на ВДНХ" и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Федор Юрчихин, а также представители администрации Запорожской области и школьники. Девятого марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта в истории человечества. "Какими бы времена ни были, мальчишки и девчонки должны мечтать", - сказал Юрчихин. Космонавт отметил, что бюст Гагарину установлен во дворе школы, где он будет вдохновлять учеников на новые свершения и напоминать им о важности мечты. "Бюст Гагарина будет каждое утро на вас смотреть, а каждый раз, когда вы уходите из школы, он будет спрашивать, как вы провели этот день", - добавил Юрчихин.Бюст Гагарина был установлен по инициативе Федора Юрчихина при поддержке губернатора Запорожской области.
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мелитополь, земля, юрий гагарин (космонавт), федор юрчихин, владимир путин, центр "космонавтика и авиация"
Общество, Россия, Мелитополь, Земля, Юрий Гагарин (космонавт), Федор Юрчихин, Владимир Путин, Центр "Космонавтика и авиация"
В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину
В девятой школе Мелитополя открыли памятник Юрию Гагарину
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В день 90-летия со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина состоялось торжественное открытие памятника в 9-й школе Мелитополя. В церемонии приняли участие летчик-космонавт РФ, Герой России, президент "Центра космонавтики и авиации на ВДНХ" и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Федор Юрчихин, а также представители администрации Запорожской области и школьники.
Девятого марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта в истории человечества.
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"Какими бы времена ни были, мальчишки и девчонки должны мечтать", - сказал Юрчихин.
Космонавт отметил, что бюст Гагарину установлен во дворе школы, где он будет вдохновлять учеников на новые свершения и напоминать им о важности мечты.
"Бюст Гагарина будет каждое утро на вас смотреть, а каждый раз, когда вы уходите из школы, он будет спрашивать, как вы провели этот день", - добавил Юрчихин.
Бюст Гагарина был установлен по инициативе Федора Юрчихина при поддержке губернатора Запорожской области.
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