https://ria.ru/20240310/estoniya-1932160998.html
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ
Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:48
2024-03-10T16:48
2024-03-10T17:13
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, передает портал Delfi.По информации СМИ, Рыйвас входил в состав бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Эстонское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что экс-премьера сняли с рейса в Японию. Директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс заявила, что она в курсе инцидента, но не может уточнить, почему Рыйваса высадили из самолета. "Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения", — подчеркнула она. В свою очередь, эстонская газета Postimees утверждает, ссылаясь на очевидцев инцидента, что у Рыйваса в самолете возник спор со стюардессами. Через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели его из салона. По словам очевидцев, экс-премьер еще до посадки в самолет был сильно пьян.Сам Рыйвас назвал сообщения о его нетрезвом состоянии клеветой. По его словам, в самолете он поспорил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Экс-премьер также подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием о возмещении ущерба.
https://ria.ru/20231107/pyanyy-1907976534.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, хельсинки, япония, таави рыйвас, finnair
В мире, Эстония, Хельсинки, Япония, Таави Рыйвас, Finnair
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ
Delfi: пьяного экс-премьера Эстонии Рыйваса сняли с рейса в аэропорту Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости.
Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, передает портал Delfi
.
По информации СМИ, Рыйвас входил в состав бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию
. Эстонское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что экс-премьера сняли с рейса в Японию.
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Директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс заявила, что она в курсе инцидента, но не может уточнить, почему Рыйваса высадили из самолета.
"Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения", — подчеркнула она.
В свою очередь, эстонская газета Postimees утверждает, ссылаясь на очевидцев инцидента, что у Рыйваса в самолете возник спор со стюардессами. Через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели его из салона. По словам очевидцев, экс-премьер еще до посадки в самолет был сильно пьян.
Сам Рыйвас назвал сообщения о его нетрезвом состоянии клеветой. По его словам, в самолете он поспорил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Экс-премьер также подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием о возмещении ущерба.
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