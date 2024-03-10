Рейтинг@Mail.ru
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 10.03.2024 (обновлено: 17:13 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/estoniya-1932160998.html
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ
Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:48
2024-03-10T17:13
в мире
эстония
хельсинки
япония
таави рыйвас
finnair
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148112/45/1481124502_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_28e3aecd731d1b778344af84242eb991.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, передает портал Delfi.По информации СМИ, Рыйвас входил в состав бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Эстонское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что экс-премьера сняли с рейса в Японию. Директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс заявила, что она в курсе инцидента, но не может уточнить, почему Рыйваса высадили из самолета. "Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения", — подчеркнула она. В свою очередь, эстонская газета Postimees утверждает, ссылаясь на очевидцев инцидента, что у Рыйваса в самолете возник спор со стюардессами. Через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели его из салона. По словам очевидцев, экс-премьер еще до посадки в самолет был сильно пьян.Сам Рыйвас назвал сообщения о его нетрезвом состоянии клеветой. По его словам, в самолете он поспорил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Экс-премьер также подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием о возмещении ущерба.
https://ria.ru/20231107/pyanyy-1907976534.html
https://ria.ru/20240305/kallas-1931221568.html
эстония
хельсинки
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148112/45/1481124502_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ca520f0ca3562ae7b3b92fc04010e253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, хельсинки, япония, таави рыйвас, finnair
В мире, Эстония, Хельсинки, Япония, Таави Рыйвас, Finnair
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ

Delfi: пьяного экс-премьера Эстонии Рыйваса сняли с рейса в аэропорту Хельсинки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Таави Рыйвас
Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, передает портал Delfi.
По информации СМИ, Рыйвас входил в состав бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Эстонское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что экс-премьера сняли с рейса в Японию.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Пьяный пассажир самолета, летевшего из Китая, заявил о бомбе под футболкой
7 ноября 2023, 17:42
Директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс заявила, что она в курсе инцидента, но не может уточнить, почему Рыйваса высадили из самолета.
"Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения", — подчеркнула она.
В свою очередь, эстонская газета Postimees утверждает, ссылаясь на очевидцев инцидента, что у Рыйваса в самолете возник спор со стюардессами. Через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели его из салона. По словам очевидцев, экс-премьер еще до посадки в самолет был сильно пьян.
Сам Рыйвас назвал сообщения о его нетрезвом состоянии клеветой. По его словам, в самолете он поспорил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Экс-премьер также подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием о возмещении ущерба.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвечает на вопросы журналистов на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
5 марта, 14:38
 
В миреЭстонияХельсинкиЯпонияТаави РыйвасFinnair
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала