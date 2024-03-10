https://ria.ru/20240310/estoniya-1932160998.html

Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ

Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2024

Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки, пишут СМИ

Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T16:48

2024-03-10T16:48

2024-03-10T17:13

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Финская полиция в субботу вечером высадила из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, передает портал Delfi.По информации СМИ, Рыйвас входил в состав бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Эстонское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что экс-премьера сняли с рейса в Японию. Директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс заявила, что она в курсе инцидента, но не может уточнить, почему Рыйваса высадили из самолета. "Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения", — подчеркнула она. В свою очередь, эстонская газета Postimees утверждает, ссылаясь на очевидцев инцидента, что у Рыйваса в самолете возник спор со стюардессами. Через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели его из салона. По словам очевидцев, экс-премьер еще до посадки в самолет был сильно пьян.Сам Рыйвас назвал сообщения о его нетрезвом состоянии клеветой. По его словам, в самолете он поспорил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Экс-премьер также подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием о возмещении ущерба.

https://ria.ru/20231107/pyanyy-1907976534.html

https://ria.ru/20240305/kallas-1931221568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, хельсинки, япония, таави рыйвас, finnair