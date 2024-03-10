https://ria.ru/20240310/egipet-1932089188.html

Египетский губернатор сообщил о работе над ростом числа туристов из России

Египетский губернатор сообщил о работе над ростом числа туристов из России - РИА Новости, 10.03.2024

Египетский губернатор сообщил о работе над ростом числа туристов из России

Власти Египта пытаются увеличить число российских туристов на юге Синайского полуострова, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Фода. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T00:50

2024-03-10T00:50

2024-03-10T01:13

туризм

россия

египет

дмитрий горин

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ТАБА (Египет), 10 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Власти Египта пытаются увеличить число российских туристов на юге Синайского полуострова, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Фода. В пятницу и субботу в городе Таба и его окрестностях прошел ряд мероприятий по случаю 35-й годовщины возвращения этой территории, расположенной в северной оконечности залива Акаба на Синайском полуострове, в состав Египта. "Мы пытаемся увеличить число россиян", - сказал Фода, отвечая на вопрос о числе российских туристов на юге Синая. Губернатор отметил, что власти работают над увеличением числа туристов из России с помощью СМИ, рекламы и приглашения российских делегаций на юг Синайского полуострова. Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса заявил РИА Новости, что порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году, они стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что туристический поток из России в Египет по итогам наступившего 2024 года может увеличиться на 10-15%, однако на окончательную динамику может повлиять целый ряд факторов, в том числе курс валют и стоимость авиаперелета.

https://ria.ru/20240119/indiya-1918347589.html

https://ria.ru/20240213/inturisty-1927020264.html

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россия, египет, дмитрий горин