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В Дагестане пьяный полицейский устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 10.03.2024
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16:38 10.03.2024 (обновлено: 16:56 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/dtp-1932159764.html
В Дагестане пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
В Дагестане пьяный полицейский устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 10.03.2024
В Дагестане пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Сергокалинском районе Дагестане, в результате которого погибла женщина,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:38
2024-03-10T16:56
происшествия
сергокалинский район
авто
россия
следственный комитет россии (ск рф)
избербаш
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МАХАЧКАЛА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Сергокалинском районе Дагестане, в результате которого погибла женщина, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по республике. По данным ведомства, в субботу, около 20.00 мск в Сергокалинском районе Дагестана 36-летний житель Избербаша, управляя автомобилем Jetour Dashing, съехал на обочину по ходу движения, где наехал на двух пешеходов и припаркованную LADA Priora. "В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний житель Сергокалинского района и его 30-летняя супруга были доставлены в центральную районную больницу в селе Сергокала, где в последующем женщина от полученных травм скончалась. В ходе разбирательства установлено, что автомашиной Jetour в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Сергокалинскому району, который по результатам освидетельствования находился в состоянии опьянения", – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что руководство МВД по Дагестану назначило проверку, "по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке". Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что против сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по Сергокалинскому району возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). В ведомстве также рассказали, что машина, которой управлял полицейский, была без государственных регистрационных знаков. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
https://ria.ru/20240310/dtp-1932152257.html
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сергокалинский район
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происшествия, сергокалинский район, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф), избербаш
Происшествия, Сергокалинский район, Авто, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Избербаш
В Дагестане пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

В Дагестане пьяный полицейский устроил ДТП, погибла женщина и пострадал мужчина

© МВД по Республике ДагестанДТП в Сергокалинском районе Республики Дагестан. 10 марта 2024
ДТП в Сергокалинском районе Республики Дагестан. 10 марта 2024
© МВД по Республике Дагестан
ДТП в Сергокалинском районе Республики Дагестан. 10 марта 2024
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МАХАЧКАЛА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Сергокалинском районе Дагестане, в результате которого погибла женщина, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по республике.
По данным ведомства, в субботу, около 20.00 мск в Сергокалинском районе Дагестана 36-летний житель Избербаша, управляя автомобилем Jetour Dashing, съехал на обочину по ходу движения, где наехал на двух пешеходов и припаркованную LADA Priora.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний житель Сергокалинского района и его 30-летняя супруга были доставлены в центральную районную больницу в селе Сергокала, где в последующем женщина от полученных травм скончалась. В ходе разбирательства установлено, что автомашиной Jetour в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Сергокалинскому району, который по результатам освидетельствования находился в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что руководство МВД по Дагестану назначило проверку, "по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке".
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что против сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по Сергокалинскому району возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). В ведомстве также рассказали, что машина, которой управлял полицейский, была без государственных регистрационных знаков.
«
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
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ПроисшествияСергокалинский районАвтоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Избербаш
 
 
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