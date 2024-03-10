На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек
На Ставрополье двое подростков и трое взрослых пострадали в ДТП с двумя авто
© УИГБДД по Ставропольскому краюДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
© УИГБДД по Ставропольскому краю
ДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 10.14 мск на 475-м километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь.
© УИГБДД по Ставропольскому краюДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
© УИГБДД по Ставропольскому краю
ДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
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"Водитель автомобиля Lada Xray, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Mazda. В больницу доставлены пять человек: водитель и двое пассажиров, один из которых - 16-летний подросток (из - ред.) автомобиля Lada, и двое пассажиров Mazda, один из которых - ребенок 12-лет, оказана разовая помощь", - информирует ведомство в Telegram-канале.
Установлено, что за рулем автомобиля Lada находилась 38-летняя жительница Ипатовского округа, она "была трезва, злостным нарушителем ПДД не является, стаж вождения составляет всего пять месяцев".
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"По факту ДТП проводится проверка", - заключили в ведомстве