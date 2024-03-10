https://ria.ru/20240310/dtp-1932152257.html

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек - РИА Новости, 10.03.2024

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек

Пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ипатовском округе Ставропольского... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:34

2024-03-10T15:34

2024-03-10T15:34

происшествия

авто

ставропольский край

астрахань

элиста

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ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 10.14 мск на 475-м километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь. "Водитель автомобиля Lada Xray, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Mazda. В больницу доставлены пять человек: водитель и двое пассажиров, один из которых - 16-летний подросток (из - ред.) автомобиля Lada, и двое пассажиров Mazda, один из которых - ребенок 12-лет, оказана разовая помощь", - информирует ведомство в Telegram-канале. Установлено, что за рулем автомобиля Lada находилась 38-летняя жительница Ипатовского округа, она "была трезва, злостным нарушителем ПДД не является, стаж вождения составляет всего пять месяцев". "По факту ДТП проводится проверка", - заключили в ведомстве

https://ria.ru/20240310/dtp-1932135421.html

ставропольский край

астрахань

элиста

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происшествия, авто, ставропольский край, астрахань, элиста