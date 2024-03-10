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На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек - РИА Новости, 10.03.2024
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15:34 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/dtp-1932152257.html
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек - РИА Новости, 10.03.2024
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек
Пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ипатовском округе Ставропольского... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:34
2024-03-10T15:34
происшествия
авто
ставропольский край
астрахань
элиста
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ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 10.14 мск на 475-м километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь. "Водитель автомобиля Lada Xray, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Mazda. В больницу доставлены пять человек: водитель и двое пассажиров, один из которых - 16-летний подросток (из - ред.) автомобиля Lada, и двое пассажиров Mazda, один из которых - ребенок 12-лет, оказана разовая помощь", - информирует ведомство в Telegram-канале. Установлено, что за рулем автомобиля Lada находилась 38-летняя жительница Ипатовского округа, она "была трезва, злостным нарушителем ПДД не является, стаж вождения составляет всего пять месяцев". "По факту ДТП проводится проверка", - заключили в ведомстве
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ставропольский край
астрахань
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происшествия, авто, ставропольский край, астрахань, элиста
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Астрахань, Элиста
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с участием двух легковушек

На Ставрополье двое подростков и трое взрослых пострадали в ДТП с двумя авто

© УИГБДД по Ставропольскому краюДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
ДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
© УИГБДД по Ставропольскому краю
ДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
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ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 10.14 мск на 475-м километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь.
© УИГБДД по Ставропольскому краюДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
ДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
© УИГБДД по Ставропольскому краю
ДТП на трассе в Ипатовском округе Ставропольского края. 10 марта 2024
«
"Водитель автомобиля Lada Xray, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Mazda. В больницу доставлены пять человек: водитель и двое пассажиров, один из которых - 16-летний подросток (из - ред.) автомобиля Lada, и двое пассажиров Mazda, один из которых - ребенок 12-лет, оказана разовая помощь", - информирует ведомство в Telegram-канале.
Установлено, что за рулем автомобиля Lada находилась 38-летняя жительница Ипатовского округа, она "была трезва, злостным нарушителем ПДД не является, стаж вождения составляет всего пять месяцев".
«
"По факту ДТП проводится проверка", - заключили в ведомстве
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