https://ria.ru/20240310/donetsk-1932163097.html

ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк

ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 10.03.2024

ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк

Украинские войска в 14.40 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, информирует представительство ДНР... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:01

2024-03-10T17:01

2024-03-10T17:01

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.40 - г. Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка. Представительство также заявляло, что в 02.00 на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с беспилотника.

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия