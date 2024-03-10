https://ria.ru/20240310/donetsk-1932163097.html
ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк
ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк
Украинские войска в 14.40 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, информирует представительство ДНР... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:01
2024-03-10T17:01
2024-03-10T17:01
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.40 - г. Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка. Представительство также заявляло, что в 02.00 на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с беспилотника.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк
ВСУ в 14.40 сбросили на Куйбышевский район Донецка новый взрывоопасный объект