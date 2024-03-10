https://ria.ru/20240310/donetsk-1932136614.html
В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека
В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека - РИА Новости, 10.03.2024
В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека
В результате прямого попадания из украинской РСЗО в многоэтажный жилой дом значительные повреждения получили шесть квартир, два человека ранены, передает... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:23
2024-03-10T13:23
2024-03-10T13:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932137349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_718071b46da59826732812f400215019.jpg
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В результате прямого попадания из украинской РСЗО в многоэтажный жилой дом значительные повреждения получили шесть квартир, два человека ранены, передает корреспондент РИА Новости. "Были прилеты в три, в четыре и в шесть, мужик пошел в ЖЭК, сказал - надо брать пленку", - рассказывает местная жительница Елена. Один из снарядов РСЗО пробил стену в квартире на втором этаже, нарушив также межкомнатные перегородки. Взрывной волной были разрушены балконы на трех этажах многоэтажки. Со стороны удара снаряда выбиты оконные блоки. Практически по всему зданию отсутствует остекление. Взрывной волной также полностью выбито остекление в продуктовом магазине, расположенном напротив пострадавшего здания. "Дедушка мой проживал (здесь - ред.), на момент прилета его не было дома, слава Богу, это его спасло, потому что вся кровать завалена, всё в осколках. Соседка была дома, скорее всего, легкие ранения, отвезли в больницу ее", - рассказала внучка хозяина квартиры Алина. Жители района занимаются ликвидацией последствий обстрела. Местная администрация оказывает помощь, в том числе предоставляя материал для закрытия выбитых оконных проемов квартир. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
https://ria.ru/20240307/donbass-1931756921.html
донецк
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932137349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b9938e5a6b533ed2ee2d0b6786a114c3.jpg
Повреждения домов в Донецке в результате ночных ударов из РСЗО
Многоэтажка повреждена, два человека ранены в результате ночных ударов из РСЗО по Донецку, передает корреспондент РИА Новости
2024-03-10T13:23
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека
В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека, поврежден жилой дом
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В результате прямого попадания из украинской РСЗО в многоэтажный жилой дом значительные повреждения получили шесть квартир, два человека ранены, передает корреспондент РИА Новости.
"Были прилеты в три, в четыре и в шесть, мужик пошел в ЖЭК, сказал - надо брать пленку", - рассказывает местная жительница Елена.
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
Один из снарядов РСЗО пробил стену в квартире на втором этаже, нарушив также межкомнатные перегородки. Взрывной волной были разрушены балконы на трех этажах многоэтажки. Со стороны удара снаряда выбиты оконные блоки. Практически по всему зданию отсутствует остекление.
Взрывной волной также полностью выбито остекление в продуктовом магазине, расположенном напротив пострадавшего здания.
"Дедушка мой проживал (здесь - ред.), на момент прилета его не было дома, слава Богу, это его спасло, потому что вся кровать завалена, всё в осколках. Соседка была дома, скорее всего, легкие ранения, отвезли в больницу ее", - рассказала внучка хозяина квартиры Алина.
Жители района занимаются ликвидацией последствий обстрела. Местная администрация оказывает помощь, в том числе предоставляя материал для закрытия выбитых оконных проемов квартир.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин
заявил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района
Донецка.
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку