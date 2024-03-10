https://ria.ru/20240310/donetsk-1932136614.html

В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека

В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека - РИА Новости, 10.03.2024

В Донецке после ночных ударов из РСЗО ранены два человека

В результате прямого попадания из украинской РСЗО в многоэтажный жилой дом значительные повреждения получили шесть квартир, два человека ранены, передает... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:23

2024-03-10T13:23

2024-03-10T13:35

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932137349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_718071b46da59826732812f400215019.jpg

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. В результате прямого попадания из украинской РСЗО в многоэтажный жилой дом значительные повреждения получили шесть квартир, два человека ранены, передает корреспондент РИА Новости. "Были прилеты в три, в четыре и в шесть, мужик пошел в ЖЭК, сказал - надо брать пленку", - рассказывает местная жительница Елена. Один из снарядов РСЗО пробил стену в квартире на втором этаже, нарушив также межкомнатные перегородки. Взрывной волной были разрушены балконы на трех этажах многоэтажки. Со стороны удара снаряда выбиты оконные блоки. Практически по всему зданию отсутствует остекление. Взрывной волной также полностью выбито остекление в продуктовом магазине, расположенном напротив пострадавшего здания. "Дедушка мой проживал (здесь - ред.), на момент прилета его не было дома, слава Богу, это его спасло, потому что вся кровать завалена, всё в осколках. Соседка была дома, скорее всего, легкие ранения, отвезли в больницу ее", - рассказала внучка хозяина квартиры Алина. Жители района занимаются ликвидацией последствий обстрела. Местная администрация оказывает помощь, в том числе предоставляя материал для закрытия выбитых оконных проемов квартир. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка.

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

https://ria.ru/20240307/donbass-1931756921.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Повреждения домов в Донецке в результате ночных ударов из РСЗО Многоэтажка повреждена, два человека ранены в результате ночных ударов из РСЗО по Донецку, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-10T13:23 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия