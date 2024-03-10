https://ria.ru/20240310/donetsk-1932115655.html
В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя
В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.03.2024
В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:45
2024-03-10T09:45
2024-03-10T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
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донецк
донецкая народная республика
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В микрорайоне Текстильщик в Кировском района Донецка в результате обстрела ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении главы ДНР. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщало, что двое детей 2009 и 2010 года рождения, а также мужчина пострадали при обстреле Кировского района Донецка.
https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя