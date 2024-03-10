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В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/donetsk-1932115655.html
В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя
В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.03.2024
В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:45
2024-03-10T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В микрорайоне Текстильщик в Кировском района Донецка в результате обстрела ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении главы ДНР. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщало, что двое детей 2009 и 2010 года рождения, а также мужчина пострадали при обстреле Кировского района Донецка.
https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html
кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В микрорайоне Текстильщик в Кировском района Донецка в результате обстрела ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении главы ДНР.
Ранее мэр города Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщало, что двое детей 2009 и 2010 года рождения, а также мужчина пострадали при обстреле Кировского района Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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