https://ria.ru/20240310/donetsk-1932115655.html

В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя

В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.03.2024

В Донецке при обстреле пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:45

2024-03-10T09:45

2024-03-10T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В микрорайоне Текстильщик в Кировском района Донецка в результате обстрела ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении главы ДНР. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщало, что двое детей 2009 и 2010 года рождения, а также мужчина пострадали при обстреле Кировского района Донецка.

https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк