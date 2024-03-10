Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка
Львова-Белова помогла вернуть в Россию из лагерей беженцев в Сирии 32 ребенка
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину из лагерей беженцев в Сирии 32 российских ребенка, сообщила пресс-служба омбудсмена.
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"Десятого марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Заевфратье. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с 32 детьми на аэродроме "Чкаловский", - сообщила пресс-служба.
По пути домой группу детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Кроме того, помощь оказали дипломаты из посольства в Дамаске, российские военные в Сирии и сотрудники Национального центра управления обороной.
Как уточнила Львова-Белова, чьи слова приводит пресс-служба, курдская сторона согласилась передать 32 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет — 12 девочек и 20 мальчиков.
"Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой", - сказала она.
Львова-Белова пообещала продолжить работу по возвращению детей с Ближнего Востока.
В июле прошлого года Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии 200 российских детей, находящихся там в лагерях беженцев. Документы для этого подготовлены, но есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение омбудсмена.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в депортации детей, которых российские власти вывозили из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.