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Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка - РИА Новости, 10.03.2024
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01:04 10.03.2024 (обновлено: 07:29 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html
Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка
Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка - РИА Новости, 10.03.2024
Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину из лагерей беженцев в Сирии 32 российских ребенка, сообщила РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T01:04
2024-03-10T07:29
россия
дамаск (город)
сирия
мария львова-белова
воздушно-космические силы россии
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину из лагерей беженцев в Сирии 32 российских ребенка, сообщила пресс-служба омбудсмена."Десятого марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Заевфратье. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с 32 детьми на аэродроме "Чкаловский", - сообщила пресс-служба. По пути домой группу детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Кроме того, помощь оказали дипломаты из посольства в Дамаске, российские военные в Сирии и сотрудники Национального центра управления обороной.Как уточнила Львова-Белова, чьи слова приводит пресс-служба, курдская сторона согласилась передать 32 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет — 12 девочек и 20 мальчиков. "Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой", - сказала она.Омбудсмен добавила, что всего при содействии ее аппарата в Россию из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции с учетом сегодняшней группы вернули 546 детей.Львова-Белова пообещала продолжить работу по возвращению детей с Ближнего Востока.В июле прошлого года Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии 200 российских детей, находящихся там в лагерях беженцев. Документы для этого подготовлены, но есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение омбудсмена.
https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html
https://ria.ru/20240103/plen-1919619863.html
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дамаск (город)
сирия
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россия, дамаск (город), сирия, мария львова-белова, воздушно-космические силы россии, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Россия, Дамаск (город), Сирия, Мария Львова-Белова, Воздушно-космические силы России, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка

Львова-Белова помогла вернуть в Россию из лагерей беженцев в Сирии 32 ребенка

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину из лагерей беженцев в Сирии 32 российских ребенка, сообщила пресс-служба омбудсмена.
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"Десятого марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Заевфратье. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с 32 детьми на аэродроме "Чкаловский", - сообщила пресс-служба.
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По пути домой группу детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Кроме того, помощь оказали дипломаты из посольства в Дамаске, российские военные в Сирии и сотрудники Национального центра управления обороной.
Как уточнила Львова-Белова, чьи слова приводит пресс-служба, курдская сторона согласилась передать 32 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет — 12 девочек и 20 мальчиков.
"Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой", - сказала она.
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Омбудсмен добавила, что всего при содействии ее аппарата в Россию из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции с учетом сегодняшней группы вернули 546 детей.
Львова-Белова пообещала продолжить работу по возвращению детей с Ближнего Востока.
В июле прошлого года Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии 200 российских детей, находящихся там в лагерях беженцев. Документы для этого подготовлены, но есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение омбудсмена.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в депортации детей, которых российские власти вывозили из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.

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