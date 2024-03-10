https://ria.ru/20240310/chad-1932183487.html
Временный глава Чада объявил, что будет баллотироваться в президенты
Временный глава Чада объявил, что будет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 10.03.2024
Временный глава Чада объявил, что будет баллотироваться в президенты
Глава переходного правительства Чада и бывший оппозиционер Сюксе Масра намерен участвовать в президентских выборах, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:58
2024-03-10T19:58
2024-03-10T20:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава переходного правительства Чада и бывший оппозиционер Сюксе Масра намерен участвовать в президентских выборах, передает агентство Франс Пресс. Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне приближения президентских выборов, первый тур состоится 6 мая. "Назначенный хунтой премьер-министр Чада в воскресенье заявил, что будет участвовать в президентских выборах 6 мая", - говорится в сообщении агентства. В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом. В конце прошлого года в республике Чад прошел референдум, на котором более 85% избирателей проголосовали в поддержку новой конституции, которая, согласно лидерам страны, является важным шагом в возвращении к гражданской форме правления. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо после принятия новой конституции в рамках обычной в стране процедуры подал в отставку. Главой переходного правительства был назначен председатель чадской партии "Преобразователи" и бывший оппозиционер Сюксе Масра, вернувшийся в Чад в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html
https://ria.ru/20240213/afrika-1926976274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чад, идрис деби, в мире
Временный глава Чада объявил, что будет баллотироваться в президенты
AFP: глава переходного правительства Чада намерен баллотироваться в президенты
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Глава переходного правительства Чада и бывший оппозиционер Сюксе Масра намерен участвовать в президентских выборах, передает агентство Франс Пресс
.
Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне приближения президентских выборов, первый тур состоится 6 мая.
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"Назначенный хунтой премьер-министр Чада в воскресенье заявил, что будет участвовать в президентских выборах 6 мая", - говорится в сообщении агентства.
В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби
умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом.
В конце прошлого года в республике Чад прошел референдум, на котором более 85% избирателей проголосовали в поддержку новой конституции, которая, согласно лидерам страны, является важным шагом в возвращении к гражданской форме правления. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо после принятия новой конституции в рамках обычной в стране процедуры подал в отставку. Главой переходного правительства был назначен председатель чадской партии "Преобразователи" и бывший оппозиционер Сюксе Масра, вернувшийся в Чад в ноябре 2023 года.
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