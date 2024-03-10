https://ria.ru/20240310/chad-1932183487.html

Временный глава Чада объявил, что будет баллотироваться в президенты

Временный глава Чада объявил, что будет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 10.03.2024

Временный глава Чада объявил, что будет баллотироваться в президенты

Глава переходного правительства Чада и бывший оппозиционер Сюксе Масра намерен участвовать в президентских выборах, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T19:58

2024-03-10T19:58

2024-03-10T20:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава переходного правительства Чада и бывший оппозиционер Сюксе Масра намерен участвовать в президентских выборах, передает агентство Франс Пресс. Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне приближения президентских выборов, первый тур состоится 6 мая. "Назначенный хунтой премьер-министр Чада в воскресенье заявил, что будет участвовать в президентских выборах 6 мая", - говорится в сообщении агентства. В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом. В конце прошлого года в республике Чад прошел референдум, на котором более 85% избирателей проголосовали в поддержку новой конституции, которая, согласно лидерам страны, является важным шагом в возвращении к гражданской форме правления. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо после принятия новой конституции в рамках обычной в стране процедуры подал в отставку. Главой переходного правительства был назначен председатель чадской партии "Преобразователи" и бывший оппозиционер Сюксе Масра, вернувшийся в Чад в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html

https://ria.ru/20240213/afrika-1926976274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чад, идрис деби, в мире