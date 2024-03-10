https://ria.ru/20240310/bosfor-1932148185.html

Судоходство в Босфоре частично возобновили

Судоходство в Босфоре частично возобновили - РИА Новости, 10.03.2024

Судоходство в Босфоре частично возобновили

Судоходство в проливе Босфор в Турции частично возобновлено после улучшения видимости, сообщили власти. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:01

2024-03-10T15:01

2024-03-10T15:01

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босфор

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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Судоходство в проливе Босфор в Турции частично возобновлено после улучшения видимости, сообщили власти. Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле с 04.15 утра (совпадает с мск), в очереди на тот момент было 301 судно. "Судоходство в проливе возобновлено с юга на север с 14.30 в связи с тем, что туман рассеялся", - сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.

https://ria.ru/20240121/bosfor-1922602802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, босфор, турция, стамбул