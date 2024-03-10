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Судоходство в Босфоре частично возобновили - РИА Новости, 10.03.2024
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15:01 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/bosfor-1932148185.html
Судоходство в Босфоре частично возобновили
Судоходство в Босфоре частично возобновили - РИА Новости, 10.03.2024
Судоходство в Босфоре частично возобновили
Судоходство в проливе Босфор в Турции частично возобновлено после улучшения видимости, сообщили власти. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:01
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Судоходство в проливе Босфор в Турции частично возобновлено после улучшения видимости, сообщили власти. Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле с 04.15 утра (совпадает с мск), в очереди на тот момент было 301 судно. "Судоходство в проливе возобновлено с юга на север с 14.30 в связи с тем, что туман рассеялся", - сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
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в мире, босфор, турция, стамбул
В мире, Босфор, Турция, Стамбул
Судоходство в Босфоре частично возобновили

Судоходство в Босфоре частично возобновили после улучшения видимости

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Судоходство в проливе Босфор в Турции частично возобновлено после улучшения видимости, сообщили власти.
Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле с 04.15 утра (совпадает с мск), в очереди на тот момент было 301 судно.
"Судоходство в проливе возобновлено с юга на север с 14.30 в связи с тем, что туман рассеялся", - сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России
21 января, 13:11
 
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